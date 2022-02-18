Євробачення-2022: після скандалу звільнився голова нацвідбору Лодигін
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України задовільнила заяву про звільнення голови оргкомітету національного відбору на Євробачення-2022, члена правління "Суспільного" Ярослава Лодигіна. Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
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Раніше Лодигін заявив під час пресконференції, що готовий піти у відставку, щоб підтвердити чисту репутацію Суспільного.
"Зараз бачу від суспільства, від суспільства, вираженого у наглядовій раді НСТУ, сигнали недовіри щодо моєї роботи, я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити криштально чисту репутацію Суспільного у цій справі", – сказав він.
Лодигін потрапив у скандал після коментаря на адресу виступу гурту Kalush Orchestra у фіналі нацвідбору: "Ми вже декілька разів представляли себе як Україна, як українці, як такі люди з лісів, люди з гір в даному випадку".
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Нагадаємо
Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Аліна Паш виступала 2015 року у Криму. Однак співачка заявила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Паш додала, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом нацвідбору.
Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький повідомив, що Суспільний мовник звернувся до ДПСУ та попросив підтвердити або спростувати факт підроблення довідки щодо незаконного перетину Аліною Паш кордону з окупованим Кримом.
15 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.
Менеджер Аліни Паш заявила, що довідку про в'їзд до окупованого Криму Суспільному надав член команди, а не співачка особисто.
Зрештою Паш відмовилася від участі у Євробаченні-2022.