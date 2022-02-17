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Вместо Алины Паш: группе Kalush Orchestra предложат поехать на Евровидение-2022

Вместо Алины Паш: группе Kalush Orchestra предложат поехать на Евровидение-2022

Киев • УНН

 • 64430 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня на внеочередном заседании организационного комитета национального отбора на участие в Евровидении-2022 приняли решение обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

Детали

Группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале и получила 14 баллов в целом, из них максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей.

Согласно пункту 3.4 правил нацотбора, организаторы могли самостоятельно определить представителя от Украины на Евровидение среди финалистов, но, как отметили, они сознательно выбрали конкурсанта со второго места.

"Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому Общественное предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на Евровидении-2022, руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблице финалистов национального отбора", — говорится в сообщении.

Напомним

Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш выступала в 2015 году в Крыму. Однако певица заявила, что прибыла туда не на самолете, а на автобусе. Паш добавила, что справки, которые это подтверждают, она предоставила Общественному перед финалом нацотбора.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что Общественный вещатель обратился к ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки относительно незаконного пересечения Алиной Паш границы с оккупированным Крымом.

15 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.

Менеджер Алины Паш заявила, что справку о въезде в оккупированный Крым Общественному предоставил член команды, а не певица лично.

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