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Замість Аліни Паш: гурту Kalush Orchestra запропонують поїхати на Євробачення-2022

Замість Аліни Паш: гурту Kalush Orchestra запропонують поїхати на Євробачення-2022

Київ • УНН

 • 64430 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогодні на позачерговому засіданні організаційного комітету національного відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалили рішення звернутися до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Турині. Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.

Згідно з пунктом 3.4 правил нацвідбору, організатори могли самостійно визначити представника від України на Євробачення серед фіналістів, але, як зазначили, вони свідомо обрали конкурсанта з другого місця.

"Для мовника важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому Суспільне пропонує гурту, який посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на Євробаченні-2022, керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів національного відбору", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Аліна Паш виступала 2015 року у Криму. Однак співачка заявила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Паш додала, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом нацвідбору.

Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький повідомив, що Суспільний мовник звернувся до ДПСУ та попросив підтвердити або спростувати факт підроблення довідки щодо незаконного перетину Аліною Паш кордону з окупованим Кримом.

15 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.

Менеджер Аліни Паш заявила, що довідку про в'їзд до окупованого Криму Суспільному надав член команди, а не співачка особисто.

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