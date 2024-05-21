Есть значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами: партизаны об ударах Сил обороны по оккупированной Луганщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
krymКрым
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  69878 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  70713 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  101030 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  101429 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102770 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  183660 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131298 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198673 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183064 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191551 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Из-за технических возможностей, импорт не позволяет покрыть весь дефицит электроэнергии-Шмыгаль

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Бойцы Сил спецопераций разбили пол дивизиона "Бук": детали и видео

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Завтра по Украине будут действовать графики почасовых отключений: с 00:00 до 07:00 а с 18:00 до 24: 00

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Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

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Публикации

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20 мая 2024, 08:03  •  171976 просмотра
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  366837 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  352548 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  405043 просмотра

Есть значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами: партизаны об ударах Сил обороны по оккупированной Луганщине

Удар украинских сил обороны нанес значительный ущерб резервуарам с горючим и смазочными материалами в оккупированной Луганской области, пожары продолжались до утра, сообщает партизанское движение "Атеш".

Война •   •  6050 просмотра
Есть значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами: партизаны об ударах Сил обороны по оккупированной Луганщине

Из-за технических возможностей, импорт не позволяет покрыть весь дефицит электроэнергии-Шмыгаль

Украина сталкивается с нехваткой электроэнергии из-за российских обстрелов, что приводит к плановым отключениям электроэнергии для граждан и предприятий, несмотря на импорт электроэнергии из Европы.

Экономика •   •  3956 просмотра
Из-за технических возможностей, импорт не позволяет покрыть весь дефицит электроэнергии-Шмыгаль

Шмыгаль: МОН и местные власти должны обеспечить необходимые ресурсы для генераторов в учреждениях профтехобразования

Украина установила 1417 генераторов в 606 учреждениях профессионального образования для поддержки автономного обучения в условиях энергетического кризиса.

Общество •   •  4782 просмотра
Шмыгаль: МОН и местные власти должны обеспечить необходимые ресурсы для генераторов в учреждениях профтехобразования

Бойцы Сил спецопераций разбили пол дивизиона "Бук": детали и видео

Операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений. Три ЗРК были поражены в конце апреля-начале мая.

Война •   •  6117 просмотра
Бойцы Сил спецопераций разбили пол дивизиона "Бук": детали и видео

Кабмин утвердил порядок предоставления военным дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления военнослужащим дополнительного отпуска продолжительностью до 15 дней в году за уничтожение вражеской техники во время войны с Россией, без учета времени в пути.

Общество •   •  6661 просмотра
Кабмин утвердил порядок предоставления военным дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику

Мои пять лет еще не закончились, из - за военного положения они продолжаются-Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что пока не может оценить свою работу на посту президента Украины из-за продолжающегося военного положения, но он гордится тем, что возглавляет нацию, которая защитила себя от вызовов.

Война •   •  8520 просмотра
Мои пять лет еще не закончились, из - за военного положения они продолжаются-Зеленский

Завтра по Украине будут действовать графики почасовых отключений: с 00:00 до 07:00 а с 18:00 до 24: 00

Завтра, 22 мая, по всей Украине с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 будут действовать почасовые графики отключения промышленных и бытовых потребителей из-за последствий российских ракетных ударов по украинским электростанциям.

Общество •   •  6654 просмотра
Завтра по Украине будут действовать графики почасовых отключений: с 00:00 до 07:00 а с 18:00 до 24: 00

Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

Скарлетт Йоханссон угрожает судебным иском против OpenAI за якобы копирование ее голоса без разрешения для нового ИИ-помощника.

Технологии •   •  6522 просмотра
Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

Кабинет Министров назначил новых должностных лиц, в том числе заместителя министра энергетики по вопросам цифровизации, первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти, заместителя председателя Днепропетровской областной администрации и уволил председателей Бучанской и Кременчугской областных администраций.

политика •   •  6761 просмотра
Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

Нардеп Даниил Гетманцев планирует включить в свой законопроект о "клубе белого бизнеса" положение, позволяющее налоговым органам решать, какие предприниматели могут бронировать своих сотрудников, что вызывает обеспокоенность по поводу коррупционных рисков и дискриминации в отношении предприятий, не входящих в "клуб".

Экономика •   •  7527 просмотра
"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму