Есть значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами: партизаны об ударах Сил обороны по оккупированной Луганщине

На оккупированной Луганщине после удара Сил обороны 20 мая партизаны заметили значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами, передает УНН со ссылкой на сообщение движения "АТЕШ".

Рашисты не способны защитить военные объекты в оккупированной Луганской области. Агенты "АТЕШ" в Свердловске, Луганской области сообщают о значительных повреждениях цистерн с горюче-смазочными материалами в результате удара Сил обороны Украины 20 мая. Пожар продолжался до самого утра - говорится в сообщении.

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По данным АТЕШ, после прилетов оккупанты долго пытались сбить воображаемые дроны.

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"Удары по оккупантам и их логистике в Луганской и Донецкой областях случаются все чаще. Это происходит из - за того, что огромное количество средств ПВО было переброшено в Крым", - говорится в сообщении.