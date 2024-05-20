Взрывы в Луганске: зафиксировано попадание по базе оккупантов в пригороде - ОВА

Во временно оккупированном Луганске после сообщений о взрыве 20 мая зафиксировано попадание по базе оккупантов в пригороде - поселке Юбилейном. Там россияне обустроили военный городок посреди гражданской застройки. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

По информации из открытых источников стало известно об очередном удачном попадании наших ракетчиков по базе рашистов в поселке Юбилейном в пригороде Луганска. В местных чатах луганчане подтверждают, что на месте попадания обустроен военный городок посреди гражданской застройки - сообщил Лысогор в Telegram.

По его словам, до 2014 года в этом районе работала академия внутренних дел, которую потом облюбовали оккупанты.

"Честь русского офицера" - это прятаться за спинами наших соотечественников и среди наших домов. В целом ничего нового, добавил глава ОВА.

Ранее УНН сообщал, что в понедельник, 20 мая, мощный взрыв прогремел во временно оккупированном Луганске. Над городом виднелся столб дыма.