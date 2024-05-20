Вибухи в Луганську: зафіксовано влучання по базі окупантів у передмісті - ОВА
Київ • УНН
В окупованому Луганську зафіксовано успішне влучання по військовій базі окупантів, облаштованій посеред цивільної забудови у селі Ювілейне.
У тимчасово окупованому Луганську після повідомлень про вибух 20 травня зафіксовано влучання по базі окупантів у передмісті - селищі Ювілейному. Там росіяни облаштували військове містечко посеред цивільної забудови. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
За інформацією з відкритих джерел стало відомо про чергове вдале влучання наших ракетників по базі рашистів у селищі Ювілейному у передмісті Луганська. У місцевих чатах луганчани підтверджують, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови
За його словами, до 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім облюбували окупанти.
"Честь руського офіцера" – це ховатись за спинами наших співвітчизників та серед наших домівок. В цілому нічого нового, додав очільник ОВА.
Раніше УНН повідомляв, що у понеділок, 20 травня, потужний вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. Над містом виднівся стовп диму.