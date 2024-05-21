Є значні пошкодження цистерн із пально-мастильними матеріалами: партизани про удари Сил оборони по окупованій Луганщині
Київ • УНН
Удар українських сил оборони завдав значної шкоди резервуарам з пальним та мастильними матеріалами в окупованій Луганській області, пожежі тривали до ранку, повідомляє партизанський рух "Атеш".
На окупованій Луганщині після удару Сил оборони 20 травня партизани помітили значні пошкодження цистерн із пально-мастильними матеріалами, передає УНН із посиланням на повідомлення руху "АТЕШ".
Рашисти не здатні захистити військові об'єкти в окупованій Луганській області. Агенти "АТЕШ" у Свердловську, Луганській області повідомляють про значні пошкодження цистерн із пально-мастильними матеріалами внаслідок удару Сил оборони України 20 травня. Пожежа тривала до самого ранку
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За даними АТЕШ, після прильотів окупанти довго намагалися збити уявні дрони.
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"Удари по окупантах та їх логістиці у Луганській та Донецькій областях трапляються все частіше. Це відбувається через те, що величезну кількість коштів ППО було перекинуто до Криму", - йдеться у повідомленні.