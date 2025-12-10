Есть усиление нашей боевой авиации, детали пока непубличны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть решение по усилению украинской боевой авиации, однако детали пока непубличны, передает УНН.

Сегодня есть усиление нашей боевой авиации. Спасибо. Детали пока непубличны, но постоянно добавляем сил в небе - сказал Зеленский.

Напомним

Украина вскоре получит дополнительные системы ПВО и боевые самолеты от партнеров, в частности от Франции. Необходимые решения уже находятся на финальном этапе подготовки, и эта договоренность станет "исторической".