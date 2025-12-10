Есть усиление нашей боевой авиации, детали пока непубличны - Зеленский

$42.180.11
49.090.07
ukenru
18:59 • 216 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
17:30 • 4010 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 9774 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 9474 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 12439 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 17728 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 17532 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 18337 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17068 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14651 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
93%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 21748 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 16015 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 10989 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 15184 просмотра
Не буду слушать "версии" и прикрывать: Генпрокурор Кравченко резко отреагировал на задержание прокурора-взяточника15:26 • 10097 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться17:55 • 3828 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 8180 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 15236 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 28123 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 41713 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Коломойский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Великобритания
Израиль
Соединённые Штаты
Франция
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 8534 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 11024 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 8920 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 16053 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 28602 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Сериал

Есть усиление нашей боевой авиации, детали пока непубличны - Зеленский

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении по усилению боевой авиации Украины. Детали остаются непубличными, однако постоянно добавляются силы в небе.

Есть усиление нашей боевой авиации, детали пока непубличны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть решение по усилению украинской боевой авиации, однако детали пока непубличны, передает УНН.

Сегодня есть усиление нашей боевой авиации. Спасибо. Детали пока непубличны, но постоянно добавляем сил в небе 

- сказал Зеленский.

Напомним

Украина вскоре получит дополнительные системы ПВО и боевые самолеты от партнеров, в частности от Франции. Необходимые решения уже находятся на финальном этапе подготовки, и эта договоренность станет "исторической".

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Франция
Владимир Зеленский
Украина