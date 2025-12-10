$42.180.11
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
17:30 • 4360 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 10049 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф Dashan
16:59 • 9786 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 12574 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 17825 перегляди
"Справа Odrex" на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 17592 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 18382 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 24322 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3
10 грудня, 11:35 • 17099 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Є посилення нашої бойової авіації, деталі поки непублічні - Зеленський

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення щодо посилення бойової авіації України. Деталі залишаються непублічними, проте постійно додаються сили в небі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є рішення щодо посилення української бойової авіації, проте деталі поки непублічні, передає УНН.

Сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Україна невдовзі отримає додаткові системи ППО та бойові літаки від партнерів, зокрема від Франції. Необхідні рішення вже перебувають на фінальному етапі підготовки, і ця домовленість стане "історичною".

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Франція
Володимир Зеленський
Україна