Є посилення нашої бойової авіації, деталі поки непублічні - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення щодо посилення бойової авіації України. Деталі залишаються непублічними, проте постійно додаються сили в небі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що є рішення щодо посилення української бойової авіації, проте деталі поки непублічні, передає УНН.
Сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі
Нагадаємо
Україна невдовзі отримає додаткові системи ППО та бойові літаки від партнерів, зокрема від Франції. Необхідні рішення вже перебувають на фінальному етапі підготовки, і ця домовленість стане "історичною".