Є посилення нашої бойової авіації, деталі поки непублічні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є рішення щодо посилення української бойової авіації, проте деталі поки непублічні, передає УНН.

Сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі