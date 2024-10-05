Еще плюс 1280 оккупантов, 8 танков и 72 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские силы ликвидировали 1280 российских военных и уничтожили значительное количество техники. Общие потери врага с начала войны достигли 659 220 человек.
За прошедшие сутки на российско-украинском фронте оккупационная армия потеряла еще десятки единиц своей техники и 1280 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 659 220 (+1280) человек,
- танков - 8916 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 17 658 (+31) ед,
- артиллерийских систем - 19 037 (+72) ед,
- РСЗВ - 1216 (+4) ед,
- средства ППО - 970 (+5) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 529 (+35),
- крылатые ракеты - 2613 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 905 (+85) ед,
- специальная техника - 3344 (+11) ед.
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