Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага. За минувшие сутки российская армия потеряла 1070 военных, 1 танк и 16 артсистем.
За прошедшие сутки на фронте российская оккупационная армия потеряла еще более 1000 своих военнослужащих, а также сотни единиц техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1053260 (+1070) человек;
- танков – 11067 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин – 23066 (+1) ед.;
- артиллерийских систем – 30911 (+16) ед.;
- РСЗО – 1451 (+0) ед.;
- средства ПВО – 1203 (+1) ед.;
- самолетов – 421 (+0) ед.;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 48894 (+209);
- крылатые ракеты – 3548 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки / submarines – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 56822 (+68);
- специальная техника – 3935 (+0).
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