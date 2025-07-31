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Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага. За минувшие сутки российская армия потеряла 1070 военных, 1 танк и 16 артсистем.

Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

За прошедшие сутки на фронте российская оккупационная армия потеряла еще более 1000 своих военнослужащих, а также сотни единиц техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1053260 (+1070) человек;
    • танков – 11067 (+1) ед.;
      • боевых бронированных машин – 23066 (+1) ед.;
        • артиллерийских систем – 30911 (+16) ед.;
          • РСЗО – 1451 (+0) ед.;
            • средства ПВО – 1203 (+1) ед.;
              • самолетов – 421 (+0) ед.;
                • вертолетов – 340 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 48894 (+209);
                    • крылатые ракеты – 3548 (+0);
                      • корабли / катера – 28 (+0);
                        • подводные лодки / submarines – 1 (+0);
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 56822 (+68);
                            • специальная техника – 3935 (+0).

                              159 боевых столкновений на фронте: Покровское направление стало эпицентром атак30.07.25, 22:32 • 2494 просмотра

                              Ольга Розгон

                              Война
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