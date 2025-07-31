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Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога. За минулу добу російська армія втратила 1070 військових, 1 танк та 16 артсистем.

Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще понад 1000 своїх військових, а також сотні одиниць техніки й озброєння. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1053260 (+1070) осіб;
    • танків – 11067 (+1) од;
      • бойових броньованих машин – 23066 (+1) од;
        • артилерійських систем – 30911 (+16) од;
          • РСЗВ – 1451 (+0) од;
            • засоби ППО – 1203 (+1) од;
              • літаків – 421 (+0) од;
                • гелікоптерів – 340 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48894 (+209);
                    • крилаті ракети – 3548 (+0);
                      • кораблі / катери – 28 (+0);
                        • підводні човни / submarines – 1 (+0);
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 56822 (+68);
                            • спеціальна техніка – 3935 (+0).

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