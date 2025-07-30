159 боевых столкновений на фронте: Покровское направление стало эпицентром атак

С начала этих суток на фронте произошло 159 боевых столкновений. На Покровском направлении захватнические подразделения 49 раз пытались прорвать украинскую оборону. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1292 дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня оккупанты нанесли пятьдесят авиационных ударов, применив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1292 дронов-камикадзе и совершили 4162 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам. - говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 25 атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 310 артиллерийских обстрелов, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.

На Купянском направлении противник совершил пять наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Ольговка, Ямполь.

На Северском направлении наши защитники отбили восемь вражеских атак вблизи Серебрянки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано шесть боестолкновений. Захватчик пытался продвигаться в районах Часового Яра, Миньковки, Новомарково и в направлении Бондарного. Одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Белой Горы и Плещеевки. Наши воины остановили 12 наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении захватнические подразделения 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Федоровка, Новоекономическое, Проминь, Лысовка, Звировка, Котлино, Удачное, Орехово, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 83 оккупанта, из них 59 – безвозвратно. Также уничтожен один мотоцикл и восемь беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Малеевка, Федоровка, Шевченко, Новополь. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг провел три безрезультатные атаки.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: минус 890 оккупантов и 30 артсистем за сутки