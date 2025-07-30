Потери врага: минус 890 оккупантов и 30 артсистем за сутки
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о значительных потерях российских войск 29 июля. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют 1052190 человек.
За сутки 29 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 890 солдат и 30 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1052190 (+890) человек ликвидировано
- танков ‒ 11066 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23065 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 30895 (+30)
- РСЗО ‒ 1451 (0)
- средства ПВО ‒ 1202 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 48685 (+100)
- крылатые ракеты ‒ 3548 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56754 (+67)
- специальная техника ‒ 3935 (0)
Данные уточняются.
Напомним
25 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно завершение войны, которое начинается со встречи лидеров. По его словам, Киев поднимает этот вопрос всегда, и российская сторона тоже начала говорить об этом.
ISW: Россия готовит еще более масштабные удары по Украине осенью27.07.25, 02:27 • 13069 просмотров