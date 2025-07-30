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Втрати ворога: мінус 890 окупантів та 30 артсистем за добу

Київ • УНН

 • 5204 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати російських військ 29 липня. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять 1052190 осіб.

Втрати ворога: мінус 890 окупантів та 30 артсистем за добу

За добу 29 липня російські війська втратили на війні з Україною 890 солдатів та 30 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1052190 (+890) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11066 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23065 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 30895 (+30)
          • РСЗВ ‒ 1451 (0)
            • засоби ППО ‒ 1202 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 48685 (+100)
                    • крилаті ракети ‒ 3548 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56754 (+67)
                            • спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

                              Дані уточнюються.

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