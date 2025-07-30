Втрати ворога: мінус 890 окупантів та 30 артсистем за добу

За добу 29 липня російські війська втратили на війні з Україною 890 солдатів та 30 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1052190 (+890) осіб ліквідовано

танків ‒ 11066 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 23065 (+1)

артилерійських систем ‒ 30895 (+30)

РСЗВ ‒ 1451 (0)

засоби ППО ‒ 1202 (0)

літаків ‒ 421 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 48685 (+100)

крилаті ракети ‒ 3548 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56754 (+67)

спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

25 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібне завершення війни, яке починається з зустрічі лідерів. За його словами, Київ порушує це питання завжди, і російська сторона теж почала говорити про це.

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