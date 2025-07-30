Втрати ворога: мінус 890 окупантів та 30 артсистем за добу
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати російських військ 29 липня. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять 1052190 осіб.
За добу 29 липня російські війська втратили на війні з Україною 890 солдатів та 30 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1052190 (+890) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11066 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23065 (+1)
- артилерійських систем ‒ 30895 (+30)
- РСЗВ ‒ 1451 (0)
- засоби ППО ‒ 1202 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 48685 (+100)
- крилаті ракети ‒ 3548 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56754 (+67)
- спеціальна техніка ‒ 3935 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
25 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібне завершення війни, яке починається з зустрічі лідерів. За його словами, Київ порушує це питання завжди, і російська сторона теж почала говорити про це.
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