Еще одно подтверждение стремления Украины к настоящим переговорам — в ЕС поприветствовали письмо Зеленского путину

В Европейской комиссии поприветствовали открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору владимиру путину с призывом к прямым переговорам, отметив, что это является еще одним подтверждением стремления Украины к подлинным переговорам и прекращению огня. Об этом заявила спикер Европейской комиссии по вопросам внешней политики Анитта Гиппер во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Мы действительно ознакомились с письмом Президента Зеленского, и это очередной призыв к россии прекратить свою незаконную агрессивную войну. А со стороны Украины, как всегда, это еще одно подтверждение стремления Украины к подлинным переговорам и безоговорочному прекращению огня, безоговорочному прекращению огня, на которое Украина согласилась уже давно. Поэтому с нашей стороны мы приветствуем призыв Президента Зеленского к прямым переговорам. А также призыв к прекращению огня", - сказала Гиппер.

Она добавила, что путин рассчитывал захватить Киев всего за 3 дня, а сейчас уже идет пятый год незаконной агрессии россии.

"Кроме того, если посмотреть на то, чего удалось достичь россии, то не очень много. Они оккупировали чуть менее 1% территории Украины, и сейчас Украина отвоевывает эти территории. Поэтому реальность на местах резко противоречит тому, что говорит путин. Следовательно, москва потерпела поражение по всем показателям. Вот почему мы должны оставаться сильными ради Украины", - добавила Гиппер.

Отвечая на вопрос о том, что Великобритания, Германия и Франция готовятся возглавить инициативу, которая могла бы привлечь россию к прямым переговорам для поиска урегулирования войны, Гиппер заявила, что Еврокомиссия "поддерживает мир во всех форматах".

Германия, Франция и Британия готовят план для привлечения путина к переговорам по Украине

"Однако сейчас мы не будем углубляться в то, кто должен быть посредником, а кто нет. Мы сосредотачиваемся на нашей позиции, наших требованиях и просьбах. Совсем недавно Верховный представитель обсуждал это во время неформальной встречи в Гимнихе на Кипре", - отметила спикер.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату.

В Офисе Президента также подтвердили, что получили ответ на письмо Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу и Конгрессу, детали пока не раскрывают.