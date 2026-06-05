Еще одно подтверждение стремления Украины к настоящим переговорам — в ЕС поприветствовали письмо Зеленского путину
Киев • УНН
Еврокомиссия поддержала призыв Зеленского к прямым переговорам с Путиным. В ведомстве подчеркнули стремление Украины к миру и поражение агрессора.
В Европейской комиссии поприветствовали открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору владимиру путину с призывом к прямым переговорам, отметив, что это является еще одним подтверждением стремления Украины к подлинным переговорам и прекращению огня. Об этом заявила спикер Европейской комиссии по вопросам внешней политики Анитта Гиппер во время брифинга, передает УНН.
Детали
"Мы действительно ознакомились с письмом Президента Зеленского, и это очередной призыв к россии прекратить свою незаконную агрессивную войну. А со стороны Украины, как всегда, это еще одно подтверждение стремления Украины к подлинным переговорам и безоговорочному прекращению огня, безоговорочному прекращению огня, на которое Украина согласилась уже давно. Поэтому с нашей стороны мы приветствуем призыв Президента Зеленского к прямым переговорам. А также призыв к прекращению огня", - сказала Гиппер.
Она добавила, что путин рассчитывал захватить Киев всего за 3 дня, а сейчас уже идет пятый год незаконной агрессии россии.
"Кроме того, если посмотреть на то, чего удалось достичь россии, то не очень много. Они оккупировали чуть менее 1% территории Украины, и сейчас Украина отвоевывает эти территории. Поэтому реальность на местах резко противоречит тому, что говорит путин. Следовательно, москва потерпела поражение по всем показателям. Вот почему мы должны оставаться сильными ради Украины", - добавила Гиппер.
Отвечая на вопрос о том, что Великобритания, Германия и Франция готовятся возглавить инициативу, которая могла бы привлечь россию к прямым переговорам для поиска урегулирования войны, Гиппер заявила, что Еврокомиссия "поддерживает мир во всех форматах".
Германия, Франция и Британия готовят план для привлечения путина к переговорам по Украине03.06.26, 23:39 • 4620 просмотров
"Однако сейчас мы не будем углубляться в то, кто должен быть посредником, а кто нет. Мы сосредотачиваемся на нашей позиции, наших требованиях и просьбах. Совсем недавно Верховный представитель обсуждал это во время неформальной встречи в Гимнихе на Кипре", - отметила спикер.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату.
В Офисе Президента также подтвердили, что получили ответ на письмо Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу и Конгрессу, детали пока не раскрывают.