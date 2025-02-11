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Еще нет даты встречи с самим Трампом, хотя команда работает над ее установлением - Зеленский

Еще нет даты встречи с самим Трампом, хотя команда работает над ее установлением - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 5556 просмотра

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Дата встречи Зеленского с Трампом еще не определена, но команды работают над ее установлением. Украинский президент подчеркивает важность встречи с американским лидером перед его переговорами с Путиным.

Еще нет даты встречи президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, хотя украинская команда работает над ее установлением.

Об этом заявил Зеленский в интервью Guardian, и отметил, что очень важно, чтобы президент США перед встречей с Путиным встретился с украинской делегацией, передает УНН.

Guardian пишет, что Зеленский планирует встретиться с другими членами команды Трампа, а также с влиятельными сенаторами в Мюнхене, но, по его словам, «еще нет даты» встречи с самим Трампом, хотя его команда работает над ее установлением. На выходных Трамп заявил, что «вероятно» встретится с Зеленским на этой неделе, и не исключено, что украинский президент может прилететь в Вашингтон из Мюнхена.

Мы надеемся, что наши команды определят дату и план встреч в США. Как только это будет согласовано, мы готовы, я готов

- сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что «очень важно», чтобы президент США перед встречей с Путиным встретился с украинской делегацией, но не критиковал Трампа за его непрозрачные заявления.

Очевидно, что он не очень хочет, чтобы все знали подробности (разговора с Путиным - ред.), и это его личное решение

- сказал Зеленский.

Дополнение

9 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путинымм. Американский лидер хотел попытаться договориться с главой кремля о прекращении войны рф с Украиной.

 В январе Трамп заявлял, что хочет вскоре с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы поскорее закончить войну России против Украины.

 Зеленский заявлял, что «точно» будет встреча с Трампом. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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