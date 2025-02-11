Ще немає дати зустрічі з самим Трампом, хоча команда працює над її встановленням - Зеленський

Ще немає дати зустрічі президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, хоча українська команда працює над її встановленням.

Про це заявив Зеленський в інтерв’ю Guardian, та наголосив, що дуже важливо, щоб президент США перед зустріччю з путіним зустрівся з українською делегацією, передає УНН.

Guardian пише, що Зеленський планує зустрітися з іншими членами команди Трампа, а також з впливовими сенаторами в Мюнхені, але, за його словами, "ще немає дати" зустрічі з самим Трампом, хоча його команда працює над її встановленням. На вихідних Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським цього тижня, і не виключено, що український президент може прилетіти до Вашингтона з Мюнхена.

Ми сподіваємося, що наші команди визначать дату та план зустрічей у США. Як тільки це буде узгоджено, ми готові, я готовий – сказав Зеленський.

Зеленський сказав, що "дуже важливо", щоб президент США перед зустріччю з путіним зустрівся з українською делегацією, але не критикував Трампа за його непрозорі заяви.

Очевидно, що він не дуже хоче, щоб усі знали подробиці (розмови з путіним - ред.), і це його особисте рішення - сказав Зеленський.

Доповнення

9 лютого повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Американський лідер хотів спробувати домовитися з главою кремля про припинення війни рф з Україною.

В січні Трамп заявляв, що хоче невдовзі з російським диктатором володимиром путіним, щоб скоріше закінчити війну росії проти України.

Зеленський заявляв, що "точно" матиме зустріч із Трампом.