Еще 1,5 тыс. земучастков в оккупированном Крыму хотят передать участникам войны против Украины

В Крыму еще 1,5 тысячи земельных участков намерены передать участникам войны против Украины, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

Соответствующие участки сформировали в Сакском и Черноморском районах Крыма, заявил заместитель российского министра имущественных и земельных отношений в Крыму Анатолий Заиченко. Как отмечается, предоставляют участки автоматически, исходя из времени постановки в очередь заявителей.

Добавим

В декабре 2022 года российский парламент Крыма разрешил участникам войны против Украины из Крыма бесплатно выдавать земельные участки. 7 апреля этого года стало известно, что подконтрольные россии власти Крыма начали издавать приказы о предоставлении земельных участков участникам войны против Украины.

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