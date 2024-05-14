Ще 1,5 тис. земділянок в окупованому Криму хочуть передати учасникам війни проти України
Київ • УНН
У Криму ще 1,5 тисячі земельних ділянок передають учасникам війни росії проти України в Сакському і Чорноморському районах.
У Криму ще 1,5 тисячі земельних ділянок мають намір передати учасникам війни проти України, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
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Відповідні ділянки сформували у Сакському та Чорноморському районах Криму, заявив заступник російського міністра майнових та земельних відносин у Криму Анатолій Заїченко. Як зазначається, надають дільниці автоматично, виходячи з часу постановки у чергу заявників.
Додамо
У грудні 2022 року російський парламент Криму дозволив учасникам війни проти України із Криму безкоштовно видавати земельні ділянки. 7 квітня цього року стало відомо, що підконтрольна Росії влада Криму почала видавати накази про надання земельних ділянок учасникам війни проти України.
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