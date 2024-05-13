Ракетна атака на Крим: пошкоджено російську базу ППО на горі Ай-Петрі, загинув командир військової частини - росЗМІ

ukenru
14:28 • 97691 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 92177 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 100089 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 97174 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 104881 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 102146 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 126402 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141203 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 142768 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 290306 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.7 м/с
47 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 78654 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 89464 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 82344 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 77977 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 48464 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 97766 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 290358 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 389449 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 402194 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 315373 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 36789 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 35903 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 74459 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 89804 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 100007 перегляди
Актуальне
Ракетна атака на Крим: пошкоджено російську базу ППО на горі Ай-Петрі, загинув командир військової частини - росЗМІ

Ракетна атака на Крим: пошкоджено російську базу ППО на горі Ай-Петрі, загинув командир військової частини - росЗМІ

Київ • УНН

 • 19059 перегляди

Російська база протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі в Криму була пошкоджена ракетним ударом, в результаті якого загинув командир Олександр Кулаков і ще один військовослужбовець, а інші отримали поранення.

Російську військову базу ППО на горі Ай-Петрі пошкоджено внаслідок ранкової ракетної атаки на Крим. Загинув командир військової частини, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

Деталі

"Сьогодні... в районі 6-ї ранку кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму", - повідомили ASTRA джерела в екстрених службах анексованого регіону.

За даними Telegram-каналу, на горі знаходиться "таємна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку зс рф.

"Внаслідок влучання ракет територія в/ч отримала пошкодження, загинув командир в/ч 85683 Олександр Кулаков та ще один військовослужбовець. Також є поранені, їхня кількість уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними Astra, у радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів як куль нерідко привертали увагу туристів. Під цими банями ховаються радіолокаційні комплекси, писали раніше "Крим. Реалії". Там же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

3-й радіотехнічний полк - військове формування у складі радіотехнічних військ вкс рф. Сформовано у 2014 році після анексії Криму російською федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних Сил України. Штаб розташовано в місті Севастополь.

В росії заявили про нічну атаку на три області та Крим: що відомо13.05.24, 09:33 • 23452 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
shtormova-tinКрилата ракета Storm Shadow
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
krymКрим
ukrainaУкраїна
sevastopolСевастополь
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,408.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.69