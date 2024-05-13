Ракетна атака на Крим: пошкоджено російську базу ППО на горі Ай-Петрі, загинув командир військової частини - росЗМІ
Київ • УНН
Російська база протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі в Криму була пошкоджена ракетним ударом, в результаті якого загинув командир Олександр Кулаков і ще один військовослужбовець, а інші отримали поранення.
Російську військову базу ППО на горі Ай-Петрі пошкоджено внаслідок ранкової ракетної атаки на Крим. Загинув командир військової частини, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.
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"Сьогодні... в районі 6-ї ранку кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму", - повідомили ASTRA джерела в екстрених службах анексованого регіону.
За даними Telegram-каналу, на горі знаходиться "таємна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку зс рф.
"Внаслідок влучання ракет територія в/ч отримала пошкодження, загинув командир в/ч 85683 Олександр Кулаков та ще один військовослужбовець. Також є поранені, їхня кількість уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними Astra, у радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів як куль нерідко привертали увагу туристів. Під цими банями ховаються радіолокаційні комплекси, писали раніше "Крим. Реалії". Там же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.
3-й радіотехнічний полк - військове формування у складі радіотехнічних військ вкс рф. Сформовано у 2014 році після анексії Криму російською федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних Сил України. Штаб розташовано в місті Севастополь.
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