Ракетная атака на Крым: повреждена российская база ПВО на горе Ай-Петри, погиб командир воинской части - росСМИ

Российская военная база ПВО на горе Ай-Петри повреждена в результате утренней ракетной атаки на Крым. Погиб командир воинской части, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Детали

"Сегодня... в районе 6 утра несколько ракет (предположительно, Storm Shadow) атаковали в/ч 85683 на горе Ай-Петри в Крыму", - сообщили ASTRA источники в экстренных службах аннексированного региона.

По данным Telegram-канала, на горе находится "тайная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка вс рф.

"В результате попадания ракет территория в/ч получила повреждения, погиб командир в/ч 85683 Александр Кулаков и еще один военнослужащий. Также есть раненые, их количество уточняется", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным Astra, в советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров в виде шаров нередко привлекали внимание туристов. Под этими куполами скрываются радиолокационные комплексы, писали ранее "Крым. Реалии". Там же обустроен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

3-й радиотехнический полк - военное формирование в составе радиотехнических войск вкс рф. Сформирован в 2014 году после аннексии Крыма российской федерацией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных Сил Украины. Штаб расположен в городе Севастополь.

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