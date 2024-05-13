В россии заявили о ночной атаке на три области и Крым: что известно

В минобороны рф заявили, что в ночь на 13 мая были атакованы липецкая, белгородская и курская области. Также сообщили о работе российской ПВО над Крымом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российское оборонное ведомство в Telegram.

Детали

Как утверждают в мо рф, российскими средствами ПВО было уничтожено двенадцать реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и двенадцать БПЛА над территорией белгородской области, восемь БПЛА над территорией курской области. Еще четыре дрона якобы были перехвачены над территорией липецкой области.

Также в российском оборонном ведомстве заявляют о сбитии четырех авиационных управляемых ракет "Storm Shadow" и семь БПЛА над Крымом.

Дополнение

По данным Telegram-канала "Крымский мост. Оперативная информация", в оккупированном Крыму утром временно перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Ранее губернатор липецкой области сообщал, что в регионе после атаки БпЛА загорелась электроподстанция.