Атака безпілотника спричинила пожежу на електропідстанції в липецькій області рф
Київ • УНН
Електропідстанція в липецькій області рф загорілася після того, як її атакували безпілотники, які згодом були збиті.
У липецькій області рф після атаки БпЛА загорілася електропідстанція. Про це повідомляє губернатор липецької області артамонов, передає УНН.
Деталі
За інформацією, електропідстанція у липецькій області рф загорілася після атаки безпілотних літальних апаратів.
За словами губернатора, БпЛА були збиті біля становлянського округу. Дані щодо постраждалих відсутні. Наразі на місці події працюють працівники спецслужб. Зараз триває ліквідація пожежі на території електропідстанції.
SHOT: у Москві горить завод з виробництва штучного каменю02.05.24, 22:12 • 64526 переглядiв