Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  138048 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  195519 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  206140 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  201589 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  158612 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151389 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130971 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133266 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122271 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168239 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Новости по теме
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

  •  1176 просмотра
Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют

Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют

  •  1495 просмотра
Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга

Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга

  •  3777 просмотра
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

  •  4787 просмотра
В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га

В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га

  •  5310 просмотра
Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

  •  6867 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов

  •  6620 просмотра
Смертельное ДТП в Винницкой области: два человека погибли, один госпитализирован

Смертельное ДТП в Винницкой области: два человека погибли, один госпитализирован

  •  6515 просмотра
Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

  •  8337 просмотра
Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ

Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ

  •  6582 просмотра

Популярные

путин назначил шойгу новым секретарем совбеза рф, уволив патрушева

путин назначил шойгу новым секретарем совбеза рф, уволив патрушева

  •  21531 просмотра
путин предлагает назначить белоусова на должность нового министра обороны рф вместо шойгу

путин предлагает назначить белоусова на должность нового министра обороны рф вместо шойгу

  •  32050 просмотра
Вражеская ракета движется в направлении Полтавщины

Вражеская ракета движется в направлении Полтавщины

  •  27653 просмотра
Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах"

Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах"

  •  34303 просмотра
Посол Греции ушла с инаугурации нового президента Северной Македонии

Посол Греции ушла с инаугурации нового президента Северной Македонии

  •  39079 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  179449 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  227816 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  230560 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  240554 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  252813 просмотра

Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

Электроподстанция в липецкой области рф загорелась после того, как ее атаковали беспилотники, которые впоследствии были сбиты.

Война •   •  1176 просмотра
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют

Тысячи жителей Западной Канады эвакуируют из-за крупных лесных пожаров, охвативших около 10 000 гектаров земли, при этом власти предупреждают о плохом качестве воздуха и потенциальном дальнейшем распространении пожаров.

Новости Мира •   •  1495 просмотра
Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют

Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможном ударе баллистическими ракетами с южного направления.

Война •   •  3777 просмотра
Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга

Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

Херсонская область обсудила дальнейшее сотрудничество с Японией, включая управление отходами, открытие мусороперерабатывающего завода и помощь в разминировании для обеспечения безопасности в регионе.

Война •   •  4787 просмотра
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га

Спасатели потушили три пожара на площади 6 гектаров в Запорожье, причем сильный ветер и сложный рельеф местности усложняли борьбу с огнем.

Общество •   •  5310 просмотра
В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га

Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина сможет эффективно защитить свои позиции на востоке, закрепить достижения в Черноморском регионе и держать российские войска под угрозой.

Война •   •  6867 просмотра
Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове произошла серия взрывов.

Война •   •  6620 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

Смертельное ДТП в Винницкой области: два человека погибли, один госпитализирован

В Винницкой области в результате столкновения автомобиля "Дэу" и "Фольксваген" погибло два человека и один человек был госпитализирован.

Общество •   •  6515 просмотра
Смертельное ДТП в Винницкой области: два человека погибли, один госпитализирован

Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

Разведывательная служба Южной Кореи подозревает, что Северная Корея, возможно, поставляла оружие, такое как 122-мм артиллерийские снаряды с 1970-х годов, в рф для использования в войне в Украине.

Война •   •  8337 просмотра
Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ

Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ, победив Турцию со счетом 3:1 и получив прямую лицензию на командный чемпионат мира.

спорт •   •  6582 просмотра
Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ