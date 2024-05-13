Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

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Тысячи жителей Западной Канады эвакуируют из-за крупных лесных пожаров, охвативших около 10 000 гектаров земли, при этом власти предупреждают о плохом качестве воздуха и потенциальном дальнейшем распространении пожаров.
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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможном ударе баллистическими ракетами с южного направления.
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования
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Спасатели потушили три пожара на площади 6 гектаров в Запорожье, причем сильный ветер и сложный рельеф местности усложняли борьбу с огнем.
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина сможет эффективно защитить свои позиции на востоке, закрепить достижения в Черноморском регионе и держать российские войска под угрозой.
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В Харькове произошла серия взрывов.
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В Винницкой области в результате столкновения автомобиля "Дэу" и "Фольксваген" погибло два человека и один человек был госпитализирован.
Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине
Разведывательная служба Южной Кореи подозревает, что Северная Корея, возможно, поставляла оружие, такое как 122-мм артиллерийские снаряды с 1970-х годов, в рф для использования в войне в Украине.
Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ
Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ, победив Турцию со счетом 3:1 и получив прямую лицензию на командный чемпионат мира.