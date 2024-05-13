Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

В липецкой области рф после атаки БпЛА загорелась электроподстанция. Об этом сообщает губернатор липецкой области Артамонов, передает УНН.

Детали

По информации, электроподстанция в липецкой области рф загорелась после атаки беспилотных летательных аппаратов.

По словам губернатора, БпЛА были сбиты возле становлянского округа. Данные о пострадавших отсутствуют. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Сейчас продолжается ликвидация пожара на территории электроподстанции.

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