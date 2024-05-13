В росії заявили про нічну атаку на три області та Крим: що відомо
Київ • УНН
росія стверджує, що її протиповітряна оборона збила ракети і безпілотники над бєлгородською, курською, липецькою областями та Кримом.
У міноборони рф заявили, що у ніч на 13 травня були атаковані липецька, бєлгородська та курська області. Також повідомили про роботу російської ППО над Кримом. Про це УНН повідомляє із посиланням на російське оборонне відомство у Telegram.
Деталі
Як стверджують в мо рф, російськими засобами ППО було знищено дванадцять реактивних снарядів РСЗВ "Вільха" і дванадцять БПЛА над територією бєлгородської області, вісім БПЛА над територією курської області. Ще чотири дрони буцімто було перехоплено над територією липецької області.
Також в російському оборонному відомстві заявляють про збиття чотирьох авіаційних керованих ракет "Storm Shadow" і сім БПЛА над Кримом.
Доповнення
За даними Telegram-каналу "Крымский мост. Оперативная информация", в окупованому Криму вранці тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом.
Раніше губернатор липецької області повідомляв, що в регіоні після атаки БпЛА загорілася електропідстанція.