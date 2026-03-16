ЕС рассматривает немедленные шаги по снижению цен на энергоносители - СМИ

Поскольку война на Ближнем Востоке приводит к росту цен на энергоносители во всех 27 странах блока, комиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что министры энергетики ЕС встретились в Брюсселе, чтобы обсудить целенаправленные, временные меры по снижению счетов для предприятий и уязвимых домохозяйств, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

В долгосрочной перспективе, по его словам, ЕС будет уделять больше внимания чистой энергии и внутреннему производству, чтобы снизить зависимость от нестабильных мировых рынков, ссылаясь на стремление ЕС сократить зависимость от российских энергоносителей после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

"Сейчас Европа снова стоит перед экзистенциальным выбором: оставаться зависимой от нестабильных мировых энергетических рынков или наконец взять под контроль наше собственное энергетическое будущее", - сказал он.