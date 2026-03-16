ЄС розглядає негайні кроки щодо зниження цін на енергоносії - ЗМІ

Оскільки війна на Близькому сході призводить до зростання цін на енергоносії у всіх 27 країнах блоку, комісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що міністри енергетики ЄС зустрілися у Брюсселі, щоб обговорити цілеспрямовані, тимчасові заходи щодо зниження рахунків для підприємств та вразливих домогосподарств, передає УНН із посиланням на AP.

У довгостроковій перспективі, за його словами, ЄС приділятиме більше уваги чистій енергії та внутрішньому виробництву, щоб знизити залежність від нестабільних світових ринків, посилаючись на прагнення ЄС скоротити залежність від російських енергоносіїв після вторгнення москви до України у 2022 році.

"Зараз Європа знову стоїть перед екзистенційним вибором: залишатися залежною від нестабільних світових енергетичних ринків або нарешті взяти під контроль наше власне енергетичне майбутнє", - сказав він.