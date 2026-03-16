Словаччина заявила "Укренерго" про припинення угоди з аварійної енергетичної допомоги
Київ • УНН
Словацький оператор SEPS в односторонньому порядку припиняє угоду про енергодопомогу у травні. Це не вплине на споживачів та комерційний імпорт струму.
НЕК "Укренерго" отримала офіційний лист від словацького оператора системи передачі електроенергії SEPS щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги. Остаточно дія договору припиниться у травні цього року, про це повідомляє "Укренерго", пише УНН.
Деталі
У компанії зазначили, що рішення словацького оператора надійшло після низки публічних заяв у лютому та березні. Водночас причини такого кроку керівництво SEPS у листі не пояснило.
В "Укренерго" підкреслюють, що українська сторона не допускала порушень умов договору та діяла відповідно до норм європейського енергетичного законодавства і принципів добросусідства.
Що стосується впливу рішення словацького системного оператора на ситуацію в українській енергосистемі – вкотре наголошуємо, що жодних змін для українських споживачів не відбудеться. Аварійна допомога зі Словаччини залучалась НЕК "Укренерго" досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року
В "Укренерго" додають, що припинення дії Договору про взаємне надання аварійної допомоги ніяк не впливає на комерційний обмін.
"Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів".
