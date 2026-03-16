Словаччина заявила "Укренерго" про припинення угоди з аварійної енергетичної допомоги

$44.140.0350.670.29
17:55 • 1978 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
17:43 • 5020 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16:39 • 7098 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
15:36 • 11177 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
14:52 • 12170 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
13:54 • 19774 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
13:13 • 11718 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 15381 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 26288 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 48728 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Популярнi новини
Каллас відповіла на слова Трампа з попередженням союзникам щодо Ормузької протоки зі згадкою про Україну16 березня, 08:57 • 8572 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 28821 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 22360 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 19303 перегляди
Ірак заявив про відкриття нового маршруту для експорту нафти на тлі закриття Ормузької протоки15:07 • 10004 перегляди
Публікації
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16:16 • 6666 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
13:54 • 19774 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 19348 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 22404 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 28866 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Кір Стармер
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 30212 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 41062 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 45438 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 51469 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 45241 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм

Словаччина заявила "Укренерго" про припинення угоди з аварійної енергетичної допомоги

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Словацький оператор SEPS в односторонньому порядку припиняє угоду про енергодопомогу у травні. Це не вплине на споживачів та комерційний імпорт струму.

НЕК "Укренерго" отримала офіційний лист від словацького оператора системи передачі електроенергії SEPS щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги. Остаточно дія договору припиниться у травні цього року, про це повідомляє "Укренерго", пише УНН.

Деталі

У компанії зазначили, що рішення словацького оператора надійшло після низки публічних заяв у лютому та березні. Водночас причини такого кроку керівництво SEPS у листі не пояснило.

В "Укренерго" підкреслюють, що українська сторона не допускала порушень умов договору та діяла відповідно до норм європейського енергетичного законодавства і принципів добросусідства.

Що стосується впливу рішення словацького системного оператора на ситуацію в українській енергосистемі – вкотре наголошуємо, що жодних змін для українських споживачів не відбудеться. Аварійна допомога зі Словаччини залучалась НЕК "Укренерго" досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року

- йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додають, що припинення дії Договору про взаємне надання аварійної допомоги ніяк не впливає на комерційний обмін.

"Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів".

Завтра в Україні обмеження по "світлу" будуть діяти лише промисловості16.03.26, 19:15 • 1662 перегляди

