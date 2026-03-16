Словаччина заявила "Укренерго" про припинення угоди з аварійної енергетичної допомоги

НЕК "Укренерго" отримала офіційний лист від словацького оператора системи передачі електроенергії SEPS щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги. Остаточно дія договору припиниться у травні цього року, про це повідомляє "Укренерго", пише УНН.

У компанії зазначили, що рішення словацького оператора надійшло після низки публічних заяв у лютому та березні. Водночас причини такого кроку керівництво SEPS у листі не пояснило.

В "Укренерго" підкреслюють, що українська сторона не допускала порушень умов договору та діяла відповідно до норм європейського енергетичного законодавства і принципів добросусідства.

Що стосується впливу рішення словацького системного оператора на ситуацію в українській енергосистемі – вкотре наголошуємо, що жодних змін для українських споживачів не відбудеться. Аварійна допомога зі Словаччини залучалась НЕК "Укренерго" досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додають, що припинення дії Договору про взаємне надання аварійної допомоги ніяк не впливає на комерційний обмін.

"Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів".

