Словакия заявила "Укрэнерго" о прекращении соглашения об аварийной энергетической помощи

НЭК "Укрэнерго" получила официальное письмо от словацкого оператора системы передачи электроэнергии SEPS относительно одностороннего прекращения Договора о взаимном оказании аварийной помощи. Окончательно действие договора прекратится в мае этого года, об этом сообщает "Укрэнерго", пишет УНН.

В компании отметили, что решение словацкого оператора поступило после ряда публичных заявлений в феврале и марте. В то же время причины такого шага руководство SEPS в письме не объяснило.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что украинская сторона не допускала нарушений условий договора и действовала в соответствии с нормами европейского энергетического законодательства и принципами добрососедства.

Что касается влияния решения словацкого системного оператора на ситуацию в украинской энергосистеме – в очередной раз подчеркиваем, что никаких изменений для украинских потребителей не произойдет. Аварийная помощь из Словакии привлекалась НЭК "Укрэнерго" достаточно редко и в очень ограниченных объемах. Последний такой случай был зафиксирован еще в январе этого года - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавляют, что прекращение действия Договора о взаимном оказании аварийной помощи никак не влияет на коммерческий обмен.

"Импорт электроэнергии из Словакии в Украину осуществлялся и осуществляется без каких-либо ограничений, в соответствии с результатами суточных и долгосрочных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений".

