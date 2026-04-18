ЕС проведет учения по взаимопомощи в случае нападения, Каллас лично проконтролирует проверку механизма

Европейский Союз планирует проверить, как на практике работает положение о взаимопомощи между странами-членами в случае вооруженной агрессии. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Речь идет о статье 42.7 договора ЕС, которая обязывает государства оказывать помощь друг другу в случае нападения, однако не определяет четко, включает ли это военный ответ.

В следующем месяце главная дипломатка ЕС Кая Каллас будет контролировать проведение специальных "настольных" учений. Их цель – отработать политическую реакцию блока на возможную агрессию против одной из стран.

По словам чиновников, после этого планируется провести дополнительные учения с участием министров обороны, чтобы оценить практическое применение механизма.

Причины активизации дискуссии

Интерес к статье 42.7 возрос на фоне повышенных рисков безопасности и сомнений в эффективности гарантий НАТО. В частности, напряженность в отношениях с США и заявления Дональда Трампа поставили под вопрос надежность статьи 5 Альянса.

Дополнительным фактором стала атака дронов на Кипр в марте, после которой страна выразила заинтересованность в четком понимании механизмов поддержки со стороны ЕС.

Неопределенность и дальнейшие шаги

Статья 42.7 учитывает позицию нейтральных государств, таких как Австрия и Ирландия, что также усложняет ее практическое применение. В то же время большинство стран ЕС являются членами НАТО, где механизм коллективной обороны более четко определен.

Служба внешних действий ЕС готовит отдельный документ, который должен объяснить, как именно гарантии безопасности могут действовать на практике. Сейчас эта статья применялась лишь один раз – Францией после терактов в Париже в 2015 году.

