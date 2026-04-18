$43.640.1251.420.15
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.2м/с
81%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 9634 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 18395 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 44339 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 50182 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 56864 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Крылатая ракета Storm Shadow
Ракетный комплекс "Панцирь"

ЕС проведет учения по взаимопомощи в случае нападения, Каллас лично проконтролирует проверку механизма

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Евросоюз проведет учения для отработки статьи 42.7 о коллективной обороне. Кая Каллас лично проконтролирует проверку реакции на вооруженную агрессию.

Европейский Союз планирует проверить, как на практике работает положение о взаимопомощи между странами-членами в случае вооруженной агрессии. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Речь идет о статье 42.7 договора ЕС, которая обязывает государства оказывать помощь друг другу в случае нападения, однако не определяет четко, включает ли это военный ответ.

В следующем месяце главная дипломатка ЕС Кая Каллас будет контролировать проведение специальных "настольных" учений. Их цель – отработать политическую реакцию блока на возможную агрессию против одной из стран.

По словам чиновников, после этого планируется провести дополнительные учения с участием министров обороны, чтобы оценить практическое применение механизма.

Причины активизации дискуссии

Интерес к статье 42.7 возрос на фоне повышенных рисков безопасности и сомнений в эффективности гарантий НАТО. В частности, напряженность в отношениях с США и заявления Дональда Трампа поставили под вопрос надежность статьи 5 Альянса.

Дополнительным фактором стала атака дронов на Кипр в марте, после которой страна выразила заинтересованность в четком понимании механизмов поддержки со стороны ЕС.

Неопределенность и дальнейшие шаги

Статья 42.7 учитывает позицию нейтральных государств, таких как Австрия и Ирландия, что также усложняет ее практическое применение. В то же время большинство стран ЕС являются членами НАТО, где механизм коллективной обороны более четко определен.

Служба внешних действий ЕС готовит отдельный документ, который должен объяснить, как именно гарантии безопасности могут действовать на практике. Сейчас эта статья применялась лишь один раз – Францией после терактов в Париже в 2015 году.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Дипломатка
Республика Ирландия
Кайя Каллас
НАТО
Австрия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Париж
Франция
Кипр