ЕС продовжить военную помощь Украине, несмотря на давление россии и сопротивление Венгрии - СМИ

Лидеры Европейского Cоюза намерены пообещать продолжать оказание военной поддержки Украине, несмотря на попытки россии прекратить поставки западного оружия Киеву в рамках переговоров о прекращении огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

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По данным издания, лидеры блока собираются в Брюсселе 20 и 21 марта и примут выводы саммита, в которых, в частности, будет указано, что "Европейский Союз придерживается подхода "мир через силу", который требует, чтобы Украина занимала как можно более сильную позицию, с собственным мощным военным и оборонным потенциалом как неотъемлемым компонентом".

В тексте ... также отмечается, что ЕС - "в координации с партнерами-единомышленниками и союзниками - остается преданным оказанию дальнейшей всесторонней поддержки Украине и ее народу, осуществляющему свое неотъемлемое право на самооборону от агрессивной войны россии"