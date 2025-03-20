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ЕС продовжить военную помощь Украине, несмотря на давление россии и сопротивление Венгрии - СМИ

Киев • УНН

 • 20794 просмотра

Лидеры ЕС пообещают Украине военную поддержку, несмотря на попытки россии остановить поставки оружия. Венгрия может заблокировать текст о поддержке Украины на саммите ЕС.

ЕС продовжить военную помощь Украине, несмотря на давление россии и сопротивление Венгрии - СМИ

Лидеры Европейского Cоюза намерены пообещать продолжать оказание военной поддержки Украине, несмотря на попытки россии прекратить поставки западного оружия Киеву в рамках переговоров о прекращении огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

По данным издания, лидеры блока собираются в Брюсселе 20 и 21 марта и примут выводы саммита, в которых, в частности, будет указано, что "Европейский Союз придерживается подхода "мир через силу", который требует, чтобы Украина занимала как можно более сильную позицию, с собственным мощным военным и оборонным потенциалом как неотъемлемым компонентом".

В тексте ... также отмечается, что ЕС - "в координации с партнерами-единомышленниками и союзниками - остается преданным оказанию дальнейшей всесторонней поддержки Украине и ее народу, осуществляющему свое неотъемлемое право на самооборону от агрессивной войны россии"

- говорится в статье.

Автор указывает, что обычно текст ЕС согласовывается единогласно 27 странами-членами.

"Однако дипломаты ЕС, говорившие на условиях анонимности, заявили, что Венгрия, которая уже давно проявляет более примирительный тон в отношении кремля, попросит отказаться от текста по Украине, подобно тому, как это произошло на саммите ЕС в начале этого месяца", - пишет издание.

Напомним

Венгерский министр по делам ЕС Януш Бока заявил, что Венгрия не может поддержать выводы Евросовета по Украине в нынешнем виде. Этот документ якобы противоречит позиции и интересам Венгрии, а также призывает к ускорению вступления Украины в ЕС.

Зеленский обсудил с Коштой перевооружение Европы и интеграцию Украины в ЕС19.03.25, 21:51 • 15616 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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