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ЄС продовжить військову допомогу Україні попри тиск росії та пручання Угорщини - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20796 перегляди

Лідери ЄС пообіцяють Україні військову підтримку, незважаючи на спроби росії зупинити постачання зброї. Угорщина може заблокувати текст про підтримку України на саміті ЄС.

ЄС продовжить військову допомогу Україні попри тиск росії та пручання Угорщини - ЗМІ

Лідери Європейського Cоюзу мають намір пообіцяти продовжувати надання військової підтримки Україні, попри намагання росії припинити постачання західної зброї Києву в рамках переговорів про припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

За даними видання, лідери блоку збираються у Брюсселі 20 та 21 березня і ухвалять висновки саміту, в яких, зокрема, буде зазначено, що "Європейський Союз дотримується підходу "мир через силу", який вимагає, щоб Україна займала якомога сильнішу позицію, з власним потужним військовим і оборонним потенціалом як невід’ємним компонентом".

У тексті ... також зазначається, що ЄС - "у координації з партнерами-однодумцями та союзниками - залишається відданим наданню подальшої всебічної підтримки Україні та її народу, який здійснює своє невід’ємне право на самооборону від агресивної війни росії"

- йдеться у статті.

Автор вказує, що зазвичай текст ЄС узгоджується одноголосно 27 країнами-членами.

"Однак дипломати ЄС, які говорили на умовах анонімності, заявили, що Угорщина, яка вже давно виявляє більш примирливий тон щодо кремля, попросить відмовитися від тексту щодо України, подібно до того, як це сталося на саміті ЄС на початку цього місяця", - пише видання.

Нагадаємо

Угорський міністр у справах ЄС Януш Бока заявив, що Угорщина не може підтримати висновки Євроради щодо України у нинішньому вигляді. Цей документ нібито суперечить позиції та інтересам Угорщини, а також закликає до прискорення вступу України до ЄС.

Зеленський обговорив з Коштою переозброєння Європи та інтеграцію України до ЄС19.03.25, 21:51 • 15617 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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