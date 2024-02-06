ЕС призывают поддержать обязательную сортировку смешанных бытовых отходов

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  108316 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  120871 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  117729 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  128044 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  236977 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  334749 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  325371 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  286221 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  279927 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229813 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
velikobritaniyaВеликобритания
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
luhanskЛуганск
donetskДонецк
Loading...
Новости по теме

ЕС призывают поддержать обязательную сортировку смешанных бытовых отходов

Обязательная сортировка смешанных бытовых отходов - единственный способ достичь целей ЕС по переработке отходов, считают представители бизнеса и экологических групп.

Новости Мира •   •  2651 просмотра
ЕС призывают поддержать обязательную сортировку смешанных бытовых отходов

Бывший французский дипломат возглавит проверку БАПОР на фоне обвинений в связях с ХАМАС

Бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна возглавит независимую проверку деятельности Агентства ООН по делам беженцев после обвинений Израиля в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС.

Новости Мира •   •  2911 просмотра
Бывший французский дипломат возглавит проверку БАПОР на фоне обвинений в связях с ХАМАС

Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список

Ассоциация автопроизводителей Украины опубликовала список Министерства экономики моделей автомобилей, которые будут облагаться "налогом на роскошь" в 2024 году.

Экономика •   •  3881 просмотра
Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список

Искусственный интеллект нашел огромное месторождение меди в Замбии

Стартап с искусственным интеллектом, поддержанный Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом, открыл огромное месторождение меди весом более 400 000 тонн в Замбии, используя данные бурения и оптимизацию искусственного интеллекта.

Новости Мира •   •  4748 просмотра
Искусственный интеллект нашел огромное месторождение меди в Замбии

Министр обороны Польши говорит о возможном нападении россии на НАТО, если не помочь Украине победить

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что россия может попытаться напасть на страны НАТО. Он заявил, что Польша готовится к различным сценариям, включая напряженность в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

Война •   •  8696 просмотра
Министр обороны Польши говорит о возможном нападении россии на НАТО, если не помочь Украине победить

В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года

Правительство Канады продлило запрет на покупку иностранцами жилья в стране еще на два года до 2027 года, чтобы ограничить рост цен на недвижимость.

Новости Мира •   •  7836 просмотра
В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года

лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан

Военные в Беларуси теперь имеют право использовать огнестрельное оружие и технику против граждан, выполняющих свои задачи, в соответствии с измененным уставом, подписанным президентом Александром Лукашенко.

Война •   •  17824 просмотра
лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан

В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии

Болгарский правоохранитель был задержан по подозрению в шпионаже путем передачи служебной информации гражданину россии, вероятно, бывшему дипломату посольства россии в Софии.

Новости Мира •   •  13729 просмотра
В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии

Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области

Президент Зеленский обсудил с местными властями и представителями бизнеса вопросы бизнеса и экономического развития Черкасской области.

Война •   •  18270 просмотра
Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области

Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые

Российские военные более 50 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, повредив жилые дома и инфраструктуру и ранив 6 человек.

Война •   •  16422 просмотра
Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые