Представители бизнеса и экологических групп опубликовали совместное письмо, в котором призвали политиков ЕС поддержать обязательную сортировку смешанных бытовых отходов. По их словам, это единственный способ достичь целей ЕС по переработке отходов, пишет Euractiv, информирует УНН.

Детали

Авторы письма призывают Европарламент ввести обязательство для стран ЕС сортировать смешанные бытовые отходы. А это означает, что материалы, которые пригодны для вторичной переработки, будут изымать до того, как они будут отправлены для сжигания или на свалки.

Обращение поддержала коалиция из 19 "зеленых" некоммерческих организации и бизнес-групп.

Дополнение

Сейчас комитет по охране окружающей среды Европейского парламента рассматривает поправки к предложенному пересмотру Рамочной директивы ЕС об отходах, выдвинутого Европейской комиссией в прошлом году.

Предлагаемый пересмотр, представленный в июле, направлен на борьбу с текстилем и пищевыми отходами и обязывает все страны-члены ЕС собирать использованную одежду и текстиль, чтобы затем перерабатывать их.

Однако экологические группы утверждают, что пересмотр должен выйти за рамки первоначального акцента на текстиль и коснуться также смешанных отходов - остатков, которые остаются после того, как домохозяйства сортируют бумагу, стекло, металлы и пластик в отдельные контейнеры.

Кремль хочет сделать шесть свалок на ВОТ Луганщины и Донетчины - сопротивление

"Обязательная сортировка смешанных отходов является единственным жизнеспособным вариантом" в тех случаях, когда перерабатываемые материалы не попадают в отдельный сбор", говорится в совместном письме.

По мнению сторон, подписавших письмо, это единственный способ достичь более высоких показателей по переработке, установленных в рамочной директиве по отходам, которые сейчас находятся на стадии пересмотра.

Великобритания выиграла первый чемпионат мира по сбору мусора SpoGomi в Токио