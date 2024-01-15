Кремль хочет сделать шесть свалок на ВОТ Луганщины и Донетчины - сопротивление

15 января: День Википедии, День Мартина Лютера Кинга

День Википедии отмечается 15 января в честь запуска в 2001 году бесплатной онлайн-энциклопедии, которая сейчас содержит более 62 миллионов статей на 339 языках. Он совпадает с Днем Мартина Лютера Кинга, чествуя наследие лидера движения за гражданские права.