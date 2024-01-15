Росіяни ініціюють екологічну катастрофу на Сході України. Йдеться про те, що Кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях Сходу України, які будуть обслуговувати рф. Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на ТОТ Луганщини, ще три — на Донеччині. Звозити сміття туди планують не лише з ТОТ, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей.

Зауважимо, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців додали в Спротиві.

росія завезла на тимчасово окуповане Запоріжжя бригади лікарів з карелії – Нацспротив