Кремль хоче зробити шість сміттєзвалищ на ТОТ Луганщини і Донеччини – спротив
Київ • УНН
Шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на ТОТ Луганщини, ще три — на Донеччині. Звозити сміття туди планують не лише з ТОТ, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей.
Росіяни ініціюють екологічну катастрофу на Сході України. Йдеться про те, що Кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях Сходу України, які будуть обслуговувати рф. Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на ТОТ Луганщини, ще три — на Донеччині. Звозити сміття туди планують не лише з ТОТ, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей.
Зауважимо, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців
росія завезла на тимчасово окуповане Запоріжжя бригади лікарів з карелії – Нацспротив14.01.24, 15:46 • 37632 перегляди