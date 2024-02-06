ЄС закликають підтримати обов'язкове сортування змішаних побутових відходів
Київ • УНН
Обов'язкове сортування змішаних побутових відходів - єдиний спосіб досягти цілей ЄС щодо переробки відходів, вважають представники бізнесу та екологічних груп.
Представники бізнесу і екологічних груп опублікували спільний лист, в якому закликали політиків ЄС підтримати обов'язкове сортування змішаних побутових відходів. За їх словами, це єдиний спосіб досягти цілей ЄС щодо переробки відходів, пише Euractiv, інформує УНН.
Деталі
Автори листа закликають Європарламент запровадити зобов'язання для країн ЄС сортувати змішані побутові відходи. А це означає, що матеріали, які придатні для вторинного перероблення, будуть вилучати до того, як їх буде відправлено для спалювання або на звалища.
Звернення підтримала коаліція з 19 "зелених" некомерційних організації та бізнес-груп.
Доповнення
Наразі комітет з охорони довкілля Європейського парламенту розглядає поправки до запропонованого перегляду Рамкової директиви ЄС про відходи, висунутого Європейською комісією минулого року.
Пропонований перегляд, представлений у липні, спрямований на боротьбу з текстилем і харчовими відходами і зобов'язує всі країни-члени ЄС збирати використаний одяг і текстиль, щоб потім переробляти їх.
Однак екологічні групи стверджують, що перегляд має вийти за рамки початкового акценту на текстиль і торкнутися також змішаних відходів - залишків, які залишаються після того, як домогосподарства сортують папір, скло, метали і пластик в окремі контейнери.
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"Обов'язкове сортування змішаних відходів є єдиним життєздатним варіантом" у тих випадках, коли матеріали, що переробляються, не потрапляють до окремого збору", йдеться в спільному листі.
На думку сторін, які підписали лист, це єдиний спосіб досягти більш високих показників з переробки, встановлених у рамковій директиві з відходів, які наразі перебувають на стадії перегляду.
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