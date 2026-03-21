ЕС призывает государства-члены не медлить с заполнением газовых хранилищ - Bloomberg

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Еврокомиссар Дан Йоргенсен призвал страны ЕС начать раннее наполнение хранилищ во избежание скачка цен. Правительствам предлагают снизить целевые показатели.

ЕС призывает государства-члены не медлить с заполнением газовых хранилищ - Bloomberg

Глава энергетического направления Европейского Союза призвал государства-члены начать раннее заполнение газовых хранилищ, чтобы избежать конкуренции за поставки, которая могла бы вызвать скачок цен летом, поскольку блок стремится смягчить последствия войны в Иране. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Правительства также должны снизить целевые показатели заполнения газовых хранилищ до 80% и максимально использовать гибкие возможности, предусмотренные законодательством ЕС, написал в письме еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, которое увидело агентство Bloomberg News. Страны могут отклоняться от этого показателя на 10 процентных пунктов, а при неблагоприятных рыночных условиях — еще на 5 процентных пунктов. Страны должны выполнить свои обязательства по газовым хранилищам до 1 декабря.

По состоянию на сейчас безопасность поставок остается относительно защищенной из-за ограниченной зависимости от импорта из этого региона и поставки СПГ, которые прошли через Ормузский пролив до конфликта". "Но, как чистый импортер энергии на глобальных рынках, ЕС может ощутить влияние высоких и нестабильных мировых цен на заполнение своих газовых хранилищ

- отметил Йоргенсен в письме к государствам-членам.

Письмо, о котором ранее сообщала Financial Times, появилось после последних атак Ирана на производство СПГ в Катаре, ремонт которого может занять до пяти лет. Хотя ЕС получает относительно небольшую долю своего газа с Ближнего Востока, блок сталкивается с повышенной конкуренцией на глобальном рынке, и цены в Европе выросли.

Напомним

Запасы газа в Европе упали ниже 30 процентов из-за холодной зимы. Страны ЕС просят снизить нормы хранения для предотвращения ценовых спекуляций трейдеров.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Отопление
Financial Times
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Катар
Европа
Иран