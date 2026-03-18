Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
В ЄС побоюються панічних закупівель газу через виснаження запасів та війну в Ірані

Київ • УНН

 • 1782 перегляди

Запаси газу в Європі впали нижче 30 відсотків через холодну зиму. Країни ЄС просять знизити норми зберігання для запобігання ціновим спекуляціям трейдерів.

В ЄС побоюються панічних закупівель газу через виснаження запасів та війну в Ірані

ЄС боїться панічних закупівель на тлі виснаження запасів газу. Країни-члени попереджають про масові спекуляції, оскільки блок готується до масової закупівлі газу перед зимою, передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Видання відзначає, що зростає стурбованість із приводу незвичайно низького рівня запасів газу в Європі, оскільки війна в Ірані загрожує спровокувати конфлікт між країнами через скорочення світових постачань енергоносіїв.

ЄС вимагає від країн-членів підтримувати запаси газу на рівні 90 відсотків від їхньої ємності до зими — захід, запроваджений після вторгнення росії до України 2022 року. Але цього року холодніша, ніж зазвичай, зима виснажила ці запаси до менш ніж 30 відсотків станом на березень, що є найнижчим показником з 2022 року.

В умовах різкого зростання цін на газ після іранських атак, які фактично перекрили Ормузьку протоку — вузький прохід, через який проходить 20 відсотків світового зрідженого природного газу, з яких 6 відсотків прямували до Європи, завдання поповнення цих запасів до зими пов'язане з великим ризиком.

За лаштунками урядовці та лобісти галузі попереджають, що країни можуть поспішити виконати ці цільові показники одночасно, якщо правила не будуть пом'якшені, що призведе до зростання попиту та дозволить трейдерам скористатися різким зростанням цін.

Саме ця динаміка призвела до того, що трейдери підняли ціни на газ до більш ніж 300 євро за мегават-годину в 2022 році, а високі нові цільові показники зберігання збільшили різке зростання попиту після скорочення поставок з росії.

Аналітики кажуть, що труднощі з поповненням цих запасів також посиляться жорсткою конкуренцією з боку Азії, яка безпосередньо більше, ніж Європа, схильна до впливу поставок газу, що раніше здійснювалися через Перську затоку. Це може призвести до підвищення цін на газ у середині року, знижуючи стимул для трейдерів продавати газ узимку та зберігати його навесні та влітку.

Офіційні особи наголошують, що поки що рано робити висновки. Але вже зараз кілька європейських урядів розглядають можливість використання існуючих винятків, які дозволяють їм пом'якшити цільові показники зберігання, щоб зменшити можливості для оптових закупівель, за словами трьох європейських енергетичних чиновників, знайомих із ситуацією.

Тим часом, щонайменше три країни вважають, що виконавча влада ЄС має запровадити гнучкі заходи, що виходять за межі існуючої системи, включаючи зниження цільового показника на цілих 30 відсотків, заявили два чиновники. Країни також вимагали створення нового механізму ЄС для координації закупівель газу, додали вони.

Така політика дозволила б країнам комфортніше поповнювати запаси газу на зиму. "При нижчому цільовому рівні ми не стимулювали б попит на заповнення сховищ на дуже високому рівні і не підвищували ціни", — сказав один із джерел.

Комісія ще не ухвалила рішення про те, як найкраще відреагувати, повідомили джерела. Але вона також відкрито порушувала це питання як на саміті міністрів енергетики у понеділок, так і на попередніх зустрічах послів та національних експертів з енергетики минулого тижня, згідно з джерелами, згаданими вище, та представником ЄС. 

Додамо

Публічно урядовці зберігають оптимізм. Наприклад, запаси Німеччини заповнені на 22 відсотки після того, як Берлін минулого року спробував знизити цільові показники зберігання газу, але міністр економіки країни Катерина Райхе применшила значення цієї проблеми.

Інші ж стурбовані. "Нинішній стан справ нестійкий - існуючі механізми недостатньо забезпечують безпеку поставок газу, оскільки стимули для заповнення газосховищ недостатні", - заявив у вівторок у своїй заяві Себастьян Хайнерманн, керуючий директор німецької асоціації виробників газу INES.

Лобістська група газової промисловості Eurogas також попередила, що жорсткі правила ЄС, які регулюють постачання зрідженого природного газу, який може поставлятися тому, хто запропонує найбільшу ціну, на відміну від фіксованих поставок трубопровідного газу, роблять продаж до Європи менш привабливим для багатьох експортерів. Це ще більше знижує шанси ЄС на забезпечення вкрай необхідним паливом на ринку, що постійно посилюється.

