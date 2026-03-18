В ЕС опасаются панических закупок газа из-за истощения запасов и войны в Иране

ЕС опасается панических закупок на фоне истощения запасов газа. Страны-члены предупреждают о массовых спекуляциях, поскольку блок готовится к массовой закупке газа перед зимой, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Издание отмечает, что растет обеспокоенность по поводу необычно низкого уровня запасов газа в Европе, поскольку война в Иране угрожает спровоцировать конфликт между странами из-за сокращения мировых поставок энергоносителей.

ЕС требует от стран-членов поддерживать запасы газа на уровне 90 процентов от их емкости до зимы — мера, введенная после вторжения России в Украину в 2022 году. Но в этом году более холодная, чем обычно, зима истощила эти запасы до менее чем 30 процентов по состоянию на март, что является самым низким показателем с 2022 года.

В условиях резкого роста цен на газ после иранских атак, которые фактически перекрыли Ормузский пролив — узкий проход, через который проходит 20 процентов мирового сжиженного природного газа, из которых 6 процентов направлялись в Европу, задача пополнения этих запасов до зимы связана с большим риском.

За кулисами чиновники и лоббисты отрасли предупреждают, что страны могут поспешить выполнить эти целевые показатели одновременно, если правила не будут смягчены, что приведет к росту спроса и позволит трейдерам воспользоваться резким ростом цен.

Именно эта динамика привела к тому, что трейдеры подняли цены на газ до более чем 300 евро за мегаватт-час в 2022 году, а высокие новые целевые показатели хранения увеличили резкий рост спроса после сокращения поставок из России.

Аналитики говорят, что трудности с пополнением этих запасов также усугубятся жесткой конкуренцией со стороны Азии, которая непосредственно больше, чем Европа, подвержена влиянию поставок газа, ранее осуществлявшихся через Персидский залив. Это может привести к повышению цен на газ в середине года, снижая стимул для трейдеров продавать газ зимой и хранить его весной и летом.

Официальные лица подчеркивают, что пока рано делать выводы. Но уже сейчас несколько европейских правительств рассматривают возможность использования существующих исключений, которые позволяют им смягчить целевые показатели хранения, чтобы уменьшить возможности для оптовых закупок, по словам трех европейских энергетических чиновников, знакомых с ситуацией.

Тем временем, по меньшей мере три страны считают, что исполнительная власть ЕС должна ввести гибкие меры, выходящие за рамки существующей системы, включая снижение целевого показателя на целых 30 процентов, заявили два чиновника. Страны также требовали создания нового механизма ЕС для координации закупок газа, добавили они.

Такая политика позволила бы странам комфортнее пополнять запасы газа на зиму. "При более низком целевом уровне мы не стимулировали бы спрос на заполнение хранилищ на очень высоком уровне и не повышали цены", — сказал один из источников.

Комиссия еще не приняла решение о том, как лучше всего отреагировать, сообщили источники. Но она также открыто поднимала этот вопрос как на саммите министров энергетики в понедельник, так и на предыдущих встречах послов и национальных экспертов по энергетике на прошлой неделе, согласно источникам, упомянутым выше, и представителю ЕС.

Европа будет платить больше за газ из-за войны на Ближнем Востоке – прогноз HSBC

Добавим

Публично чиновники сохраняют оптимизм. Например, запасы Германии заполнены на 22 процента после того, как Берлин в прошлом году попытался снизить целевые показатели хранения газа, но министр экономики страны Катерина Райхе преуменьшила значение этой проблемы.

Другие же обеспокоены. "Нынешнее положение дел неустойчиво — существующие механизмы недостаточно обеспечивают безопасность поставок газа, поскольку стимулы для заполнения газохранилищ недостаточны", — заявил во вторник в своем заявлении Себастьян Хайнерманн, управляющий директор немецкой ассоциации производителей газа INES.

Лоббистская группа газовой промышленности Eurogas также предупредила, что жесткие правила ЕС, регулирующие поставки сжиженного природного газа, который может поставляться тому, кто предложит наибольшую цену, в отличие от фиксированных поставок трубопроводного газа, делают продажу в Европу менее привлекательной для многих экспортеров. Это еще больше снижает шансы ЕС на обеспечение крайне необходимым топливом на постоянно усиливающемся рынке.

"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ