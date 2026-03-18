В ЕС опасаются панических закупок газа из-за истощения запасов и войны в Иране

$43.950.1350.640.06
ukenru
Эксклюзив
11:56 • 8092 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
11:12 • 17852 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
09:39 • 16878 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
09:19 • 20261 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 23744 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 28741 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 42128 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
17 марта, 16:45 • 38770 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 44544 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 38200 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3м/с
79%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Кайя Каллас
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Иран
Испания
Соединённые Штаты
Мадрид
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 12239 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 25506 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 30493 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 35531 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 74525 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Instagram
The Washington Post
Dassault Rafale

В ЕС опасаются панических закупок газа из-за истощения запасов и войны в Иране

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Запасы газа в Европе упали ниже 30 процентов из-за холодной зимы. Страны ЕС просят снизить нормы хранения для предотвращения ценовых спекуляций трейдеров.

ЕС опасается панических закупок на фоне истощения запасов газа. Страны-члены предупреждают о массовых спекуляциях, поскольку блок готовится к массовой закупке газа перед зимой, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Издание отмечает, что растет обеспокоенность по поводу необычно низкого уровня запасов газа в Европе, поскольку война в Иране угрожает спровоцировать конфликт между странами из-за сокращения мировых поставок энергоносителей.

ЕС требует от стран-членов поддерживать запасы газа на уровне 90 процентов от их емкости до зимы — мера, введенная после вторжения России в Украину в 2022 году. Но в этом году более холодная, чем обычно, зима истощила эти запасы до менее чем 30 процентов по состоянию на март, что является самым низким показателем с 2022 года.

В условиях резкого роста цен на газ после иранских атак, которые фактически перекрыли Ормузский пролив — узкий проход, через который проходит 20 процентов мирового сжиженного природного газа, из которых 6 процентов направлялись в Европу, задача пополнения этих запасов до зимы связана с большим риском.

За кулисами чиновники и лоббисты отрасли предупреждают, что страны могут поспешить выполнить эти целевые показатели одновременно, если правила не будут смягчены, что приведет к росту спроса и позволит трейдерам воспользоваться резким ростом цен.

Именно эта динамика привела к тому, что трейдеры подняли цены на газ до более чем 300 евро за мегаватт-час в 2022 году, а высокие новые целевые показатели хранения увеличили резкий рост спроса после сокращения поставок из России.

Аналитики говорят, что трудности с пополнением этих запасов также усугубятся жесткой конкуренцией со стороны Азии, которая непосредственно больше, чем Европа, подвержена влиянию поставок газа, ранее осуществлявшихся через Персидский залив. Это может привести к повышению цен на газ в середине года, снижая стимул для трейдеров продавать газ зимой и хранить его весной и летом.

Официальные лица подчеркивают, что пока рано делать выводы. Но уже сейчас несколько европейских правительств рассматривают возможность использования существующих исключений, которые позволяют им смягчить целевые показатели хранения, чтобы уменьшить возможности для оптовых закупок, по словам трех европейских энергетических чиновников, знакомых с ситуацией.

Тем временем, по меньшей мере три страны считают, что исполнительная власть ЕС должна ввести гибкие меры, выходящие за рамки существующей системы, включая снижение целевого показателя на целых 30 процентов, заявили два чиновника. Страны также требовали создания нового механизма ЕС для координации закупок газа, добавили они.

Такая политика позволила бы странам комфортнее пополнять запасы газа на зиму. "При более низком целевом уровне мы не стимулировали бы спрос на заполнение хранилищ на очень высоком уровне и не повышали цены", — сказал один из источников.

Комиссия еще не приняла решение о том, как лучше всего отреагировать, сообщили источники. Но она также открыто поднимала этот вопрос как на саммите министров энергетики в понедельник, так и на предыдущих встречах послов и национальных экспертов по энергетике на прошлой неделе, согласно источникам, упомянутым выше, и представителю ЕС. 

Добавим

Публично чиновники сохраняют оптимизм. Например, запасы Германии заполнены на 22 процента после того, как Берлин в прошлом году попытался снизить целевые показатели хранения газа, но министр экономики страны Катерина Райхе преуменьшила значение этой проблемы.

Другие же обеспокоены. "Нынешнее положение дел неустойчиво — существующие механизмы недостаточно обеспечивают безопасность поставок газа, поскольку стимулы для заполнения газохранилищ недостаточны", — заявил во вторник в своем заявлении Себастьян Хайнерманн, управляющий директор немецкой ассоциации производителей газа INES.

Лоббистская группа газовой промышленности Eurogas также предупредила, что жесткие правила ЕС, регулирующие поставки сжиженного природного газа, который может поставляться тому, кто предложит наибольшую цену, в отличие от фиксированных поставок трубопроводного газа, делают продажу в Европу менее привлекательной для многих экспортеров. Это еще больше снижает шансы ЕС на обеспечение крайне необходимым топливом на постоянно усиливающемся рынке.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Европейский Союз
Азия
Европа
Германия
Украина
Иран