ЄС закликає держави-члени не зволікати із заповненням газових сховищ - Bloomberg
Київ • УНН
Єврокомісар Дан Йоргенсен закликав країни ЄС почати раннє наповнення сховищ для уникнення стрибка цін. Урядам пропонують знизити цільові показники.
Голова енергетичного напрямку Європейського Союзу закликав держави-члени почати раннє наповнення газових сховищ, щоб уникнути конкуренції за постачання, яка могла б спричинити стрибок цін влітку, оскільки блок прагне пом’якшити наслідки війни в Ірані. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Уряди також мають знизити цільові показники заповнення газових сховищ до 80% та максимально використати гнучкі можливості, передбачені законодавством ЄС, написав у листі єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен, який побачило агентство Bloomberg News. Країни можуть відхилятися від цього показника на 10 відсоткових пунктів, а за несприятливих ринкових умов — ще на 5 відсоткових пунктів. Країни повинні виконати свої зобов’язання щодо газових сховищ до 1 грудня.
Станом на зараз безпека постачання залишається відносно захищеною через обмежену залежність від імпорту з цього регіону та поставки СПГ, які пройшли через Ормузьку протоку до конфлікту". "Але, як чистий імпортер енергії на глобальних ринках, ЄС може відчути вплив високих і нестабільних світових цін на заповнення своїх газових сховищ
Лист, про який раніше повідомляла Financial Times, з’явився після останніх атак Ірану на виробництво СПГ у Катарі, ремонт якого може зайняти до п’яти років. Хоча ЄС отримує відносно невелику частку свого газу з Близького Сходу, блок стикається з підвищеною конкуренцією на глобальному ринку, і ціни в Європі зросли.
Нагадаємо
Запаси газу в Європі впали нижче 30 відсотків через холодну зиму. Країни ЄС просять знизити норми зберігання для запобігання ціновим спекуляціям трейдерів.