ЄС закликає держави-члени не зволікати із заповненням газових сховищ - Bloomberg

росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 26122 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 34201 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 53597 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 76524 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 43259 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 40694 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 33806 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 49303 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20797 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Популярнi новини
Іран атакував балістичними ракетами базу США на острові Дієго-Гарсія21 березня, 08:08 • 7780 перегляди
Кількість поранених у Запоріжжі зросла після атаки дрона рф 21 березня21 березня, 08:22 • 7270 перегляди
США дозволили продаж іранської нафти на 30 днів - міністр фінансів Бессент21 березня, 08:34 • 5282 перегляди
Магнітні бурі посилюються - фіксується підвищена геомагнітна активністьPhoto21 березня, 09:12 • 11275 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 17913 перегляди
Публікації
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 17936 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 20843 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 76530 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 49306 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 47539 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Роберт Фіцо
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 4932 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 17798 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 18165 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 22245 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 20371 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Опалення

ЄС закликає держави-члени не зволікати із заповненням газових сховищ - Bloomberg

Єврокомісар Дан Йоргенсен закликав країни ЄС почати раннє наповнення сховищ для уникнення стрибка цін. Урядам пропонують знизити цільові показники.

Голова енергетичного напрямку Європейського Союзу закликав держави-члени почати раннє наповнення газових сховищ, щоб уникнути конкуренції за постачання, яка могла б спричинити стрибок цін влітку, оскільки блок прагне пом’якшити наслідки війни в Ірані. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Уряди також мають знизити цільові показники заповнення газових сховищ до 80% та максимально використати гнучкі можливості, передбачені законодавством ЄС, написав у листі єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен, який побачило агентство Bloomberg News. Країни можуть відхилятися від цього показника на 10 відсоткових пунктів, а за несприятливих ринкових умов — ще на 5 відсоткових пунктів. Країни повинні виконати свої зобов’язання щодо газових сховищ до 1 грудня.

Станом на зараз безпека постачання залишається відносно захищеною через обмежену залежність від імпорту з цього регіону та поставки СПГ, які пройшли через Ормузьку протоку до конфлікту". "Але, як чистий імпортер енергії на глобальних ринках, ЄС може відчути вплив високих і нестабільних світових цін на заповнення своїх газових сховищ

- зазначив Йоргенсен у листі до держав-членів.

Лист, про який раніше повідомляла Financial Times, з’явився після останніх атак Ірану на виробництво СПГ у Катарі, ремонт якого може зайняти до п’яти років. Хоча ЄС отримує відносно невелику частку свого газу з Близького Сходу, блок стикається з підвищеною конкуренцією на глобальному ринку, і ціни в Європі зросли.

Запаси газу в Європі впали нижче 30 відсотків через холодну зиму. Країни ЄС просять знизити норми зберігання для запобігання ціновим спекуляціям трейдерів.

