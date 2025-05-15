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ЕС обвиняет TikTok в нарушении цифровых правил из-за рекламы

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Еврокомиссия считает, что TikTok не предоставляет достаточно информации о рекламном контенте и ограничивает поиск рекламы. В случае подтверждения обвинений, компании грозит штраф до 6% от дохода.

ЕС обвиняет TikTok в нарушении цифровых правил из-за рекламы

Европейская комиссия обвинила TikTok в нарушении цифрового законодательства ЕС о рекламе. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии, пишет УНН.

Детали 

"Сегодня Комиссия сообщила TikTok о своем предварительном мнении, что компания не выполняет обязательства Закона о цифровых услугах (DSA) по публикации репозитория рекламы. Такой репозиторий рекламы имеет решающее значение для исследователей и гражданского общества для выявления мошеннической рекламы, гибридных кампаний угроз, а также скоординированных информационных операций и фейковой рекламы, в частности в контексте выборов", - говорится в пресс-релизе.

В частности, отмечается, что Еврокомиссия установила, что TikTok-платформа не предоставляет достаточной информации о рекламном контенте, целевой аудитории и заказчиках рекламы. 

"Более того, репозиторий рекламы TikTok не позволяет общественности осуществлять комплексный поиск рекламы на основе этой информации, тем самым ограничивая полезность инструмента", - отметили в Еврокомиссии.

"По нашему предварительному мнению, TikTok не соблюдает DSA в ключевых сферах своего репозитория рекламы, что не позволяет провести полную проверку рисков, вызванных его системами рекламы и таргетинга", - заявила исполнительная вице-президент по технологическому суверенитету, безопасности и демократии ЕС Генна Вирккунен.

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По информации, предварительные выводы Еврокомиссии основываются на углубленном расследовании, которое включало, среди прочего, анализ внутренних документов компании, тестирование инструментов TikTok и интервью с экспертами в этой области. 

"Отправляя предварительные выводы, Комиссия информирует TikTok о своем предварительном мнении о том, что он нарушает DSA. Это не влияет на результаты расследования", - говорится в сообщении.

Чтобы защитить свои права, TikTok пока имеет возможность ознакомиться с результатами расследования и подать письменный ответ. Параллельно будут продолжаться консультации с Европейским советом по цифровым услугам. Если обвинения подтвердятся, TikTok может быть оштрафован на сумму до 6% от своего глобального годового дохода, а также будет подлежать усиленному надзору со стороны ЕК.

Напомним 

Ранее сообщалось, что TikTok должен заплатить 530 млн евро штрафа, поскольку он незаконно отправлял персональные данные европейцев в Китай и не был достаточно прозрачен с пользователями.

Алина Волянская

Алина Волянская

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