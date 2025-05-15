ЄС звинувачує TikTok у порушенні цифрових правил через рекламу

Європейська комісія звинуватила TikTok у порушенні цифрового законодавства ЄС щодо реклами. Про це повідомляється на офіційному сайті Єврокомісії, пише УНН.

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"Сьогодні Комісія повідомила TikTok про свою попередню думку, що компанія не виконує зобов'язання Закону про цифрові послуги (DSA) щодо публікації репозиторію реклами. Такий репозиторій реклами має вирішальне значення для дослідників і громадянського суспільства для виявлення шахрайської реклами, гібридних кампаній загроз, а також скоординованих інформаційних операцій і фейкової реклами, зокрема в контексті виборів",-ідеться в пресрелізі.

Зокрема, зазначається, що Єврокомісія встановила, що TikTok-платформа не надає достатньої інформації щодо рекламного контенту, цільової аудиторії та замовників реклами.

"Ба більше, репозиторій реклами TikTok не дає змоги громадськості здійснювати комплексний пошук реклами на основі цієї інформації, тим самим обмежуючи корисність інструменту", - зазначили в Єврокомісії.

"На нашу попередню думку, TikTok не дотримується DSA в ключових сферах свого репозиторію реклами, що не дає змоги провести повну перевірку ризиків, спричинених його системами реклами і таргетингу", - заявила виконавча віце-президентка з технологічного суверенітету, безпеки та демократії ЄС Генна Вірккунен.

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За інформацією, попередні висновки Єврокомісії ґрунтуються на поглибленому розслідуванні, яке включало, серед іншого, аналіз внутрішніх документів компанії, тестування інструментів TikTok та інтерв'ю з експертами в цій галузі.

"Надсилаючи попередні висновки, Комісія інформує TikTok про свою попередню думку про те, що він порушує DSA. Це не впливає на результати розслідування", - ідеться в повідомленні.

Аби захистити свої права, TikTok наразі має змогу ознайомитися з результатами розслідування і подати письмову відповідь. Паралельно триватимуть консультації з Європейською радою з цифрових послуг. Якщо звинувачення підтвердяться, TikTok може бути оштрафований на суму до 6% від свого глобального річного доходу, а також підлягатиме посиленому нагляду з боку ЄК.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що TikTok повинен заплатити 530 млн євро штрафу, оскільки він незаконно відправляв персональні дані європейців до Китаю і не був достатньо прозорий з користувачами.