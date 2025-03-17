ЕС обсудил с США риски в переговорах с рф, но россия не садится за стол переговоров - Каллас

Представители ЕС на прошлой неделе провели переговоры с американскими коллегами, где выражали обеспокоенность по поводу элементов, которые могут быть подняты россиянами во время мирных переговоров по войне рф против Украины, но пока еще нет стола переговоров, потому что россия не садится за стол переговоров, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

Мы обсуждаем эти вопросы с разными собеседниками, и сейчас это действительно челночная дипломатия, потому что нет стола переговоров. Конечно, на прошлой неделе у нас также были встречи с американскими коллегами, также выражали нашу обеспокоенность по поводу различных элементов, которые могут быть подняты россиянами, и что принимать во внимание, но сейчас, как мы видим, еще нет стола переговоров, потому что россия не садится за стол переговоров - сказала Каллас в ответ на вопрос, после переговоров в Джидде заявлялось об инициативе привлечь ЕС к переговорам, увидим ли мы переговорную команду ЕС, или как блок может быть привлечен.

Напомним

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным 13 марта.

В тот день российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Но, по его словам, "есть нюансы" по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина о перемирии с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии в россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу о предложенном США 30-дневном перемирии Украине.