ЄС обговорив з США ризики у перемовинах з рф, але росія не сідає за стіл переговорів - Каллас

Представники ЄС минулого тижня мали переговори з американськими колегами, де висловлювали занепокоєння щодо елементів, які можуть бути підняті росіянами під час мирних переговорів щодо війни рф проти України, але наразі ще немає столу переговорів, тому що росія не сідає за стіл переговорів, заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, пише УНН.

Ми обговорюємо ці питання з різними співрозмовниками, і зараз це справді човникова дипломатія, тому що немає столу переговорів. Звичайно, минулого тижня ми також мали зустрічі з американськими колегами, також висловлювали наше занепокоєння щодо різних елементів, які можуть бути підняті росіянами, і що брати до уваги, але зараз, як ми бачимо, ще немає столу переговорів, тому що росія не сідає за стіл переговорів - сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас у відповідь на запитання, після переговорів у Джидді заявлялося про ініціативу залучити ЄС до переговорів, чи ми побачимо ЄС переговорну команду, чи як блок може бути залучений.

Каллас: умови росії показують, що вони насправді не хочуть миру

Нагадаємо

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати мали довести до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.

Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним 13 березня.

Того дня російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Але, за його словами, "є нюанси" щодо цього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви російського диктатора володимира путіна щодо перемир'я з Україною на 30 діб були передбачуваними, і він готує відмову від цієї пропозиції, проте боїться сказати про це президенту США Дональду Трампу.

Згодом у росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.