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ЕС нуждается в Украине для укрепления своей стратегической автономии: в комитетах Рады презентовали исследование

ЕС нуждается в Украине для укрепления своей стратегической автономии: в комитетах Рады презентовали исследование

Киев  •  УНН

 • 4024 просмотра

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Исследование выявило три сферы, где Украина может усилить стратегическую автономию ЕС: критические материалы, промышленность и продовольствие. Интеграция Украины может удвоить ее ВВП за 10 лет и создать 815 тысяч рабочих мест.

Украина может стать ключевым партнером для обеспечения стратегической автономии Европейского Союза, уменьшая его зависимость от геополитических конкурентов в сферах критических материалов, промышленности и продовольствия.

Об этом говорится в исследовании «Стратегические ориентиры углубления торгово-экономических отношений Украины со странами Европейского Союза», представленное 26 февраля на совместных слушаниях комитета Рады по вопросам экономического развития и комитета по вопросам аграрной и земельной политики, сообщает УНН

Исследование провели по заказу Федерации работодателей Украины при поддержке Министерства иностранных дел Дании.

На слушаниях авторы исследования отметили, что с 2014 года, когда Украина подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, доля ЕС во внешнеторговом обороте Украины постоянно росла - с 30% в 2013 году до 56% в 2023 году. А экспорт товаров в ЕС в 2023 году достиг $23,4 млрд, что составляет 64,6% общего экспорта товаров Украины. Эти показатели свидетельствуют о переориентации украинской экономики с рынков СНГ на европейские.

Вместе с тем, как отметил во время слушаний председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, сотрудничество остается асимметричным. «Проблема экспорта Украины в том, что его структура остается сырьевой. 48% агропродукции - это зерновые и масла, курятина, 22% - черные металлы и руда, 13% - продукты химической промышленности и машиностроения. Импорт полярно отличается. Он содержит значительно больше продукции с высокой добавленной стоимостью. И соответственно, это сотрудничество пока не сбалансировано», - подчеркнул он. По словам Дмитрия Наталухи, такой дисбаланс создает структурный дефицит в торговле, который в 2023 году составил $9,1 млрд.

Гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев отметил, что наработанный в исследовании вариант углубления торговых отношений учитывает интересы европейского бизнеса и ЕС в целом. «Мы очень хотим донести до европейских партнеров, что украинский бизнес не является угрозой для европейского рынка и их производителей. Мы не только можем стать надежными партнерами, но и быть очень выгодными партнерами с точки зрения интеграции производства, совместной кооперации и совместных взаимовыгодных интеграций», - подчеркнул он.

Исследование определило три ключевых направления, где Украина может на взаимовыгодных началах помочь ЕС в достижении его стратегической автономии.

Первым направлением является обеспечение ЕС критическими и стратегическими материалами. В Украине имеются залежи 24 из 34 видов минералов, которые ЕС определил как незаменимые для развития передовых отраслей и целей зеленого перехода. По оценкам Европейского института геополитических исследований, в случае дальнейшего расширения переработки стратегического сырья в Украине, доля поставок критических материалов в ЕС может вырасти с 12% в 2023 году до 25% в 2030 году. Это будет способствовать сокращению зависимости ЕС от поставок из Китая и других геополитически нестабильных регионов.

Вторым направлением является усиление промышленного потенциала и конкурентоспособности ЕС. Украина сохраняет значительный технологический и кадровый потенциал для развития стратегических отраслей. Это, в частности, оборонно-промышленный комплекс, информационно-коммуникационные технологии и аэрокосмическая отрасль, в которых ЕС уступил лидерские позиции на мировом рынке. Исследование выделило конкретные продукты, которые украинские производители могут заменить на европейских рынках: металлургическая продукция, химические удобрения, изделия деревообрабатывающей промышленности, мебель, тракторы, автобусы, электротехническая продукция и тому подобное.

Третьим направлением является обеспечение продовольственной безопасности ЕС. Украина зарекомендовала себя как надежный поставщик аграрной продукции, имея долю 7-8% в сельскохозяйственном импорте ЕС и третью позицию в перечне крупнейших поставщиков (впереди такие страны как Бразилия и Великобритания). В перспективе членства в ЕС Украина сможет предложить сообществу новую модель аграрного производства, ориентированную на развитие конкурентоспособности и инноваций, а также помочь ему уменьшить зависимость от импорта продовольствия из третьих стран. В условиях негативных последствий климатических изменений и деградации окружающей среды во многих странах Глобального Юга, украинский аграрный потенциал в будущем будет выступать ключевым стабилизатором продовольственного рынка ЕС и мира в целом.

«Мы уже являемся одними из крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС и можем стать намного мощнее в этом», - подчеркнул Дмитрий Наталуха.

Председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду добавил, что именно агросектор является сегодня главным источником экспорта Украины. По его словам, государство активно работает над реформированием сельского хозяйства в соответствии с политикой ЕС.

Заместитель исполнительного директора компании МХП Юрий Мельник, комментируя исследование, отметил важность сотрудничества на основе прозрачности и взаимного доверия: «Интеграция экономических систем ЕС и Украины должна происходить на прозрачной, взаимовыгодной и честной основе. Мы, как бизнес, исповедуем принципы прозрачности и честности. В последнее время мы наладили сотрудничество с дипломатическим корпусом - встречи с дипломатами, поездки вместе с ними на наши производственные мощности, чтобы подтвердить утверждение, что в Украине соблюдаются технологические требования и применяются технологии, соответствующие европейским стандартам».

По расчетам Института немецкой экономики 2023 года, в случае вступления Украины в ЕС в течение 2025 года, политика сплоченности в отношении нее стоила бы странам-донорам 50-90 млрд евро финансирования в течение пяти лет. Но активная интеграция украинской промышленности и аграрного сектора в хозяйственный комплекс ЕС будет способствовать уменьшению разницы в уровне доходов в Украине и в среднем по ЕС. Это, отмечают авторы исследования, значительно облегчит ЕС бремя политики сплоченности после обретения Украиной полноправного членства в Союзе.

«Получив статус кандидата на вступление Украины в ЕС, мы четко осознавали, что в будущем Украина станет страной-членом ЕС, что предоставит нам не только преимущества в осуществлении торговли, но и создаст, что очень важно для нас сегодня, устойчивые производственные цепи и кооперацию. Мы будем больше интегрированы и в систему публичных закупок ЕС», - отметил Руслан Ильичев.

Согласно экономическому моделированию, представленному на слушаниях, эффективная интеграция Украины в европейскую экономику может принести значительные результаты, отмечают авторы исследования. В частности, позволит за 10 лет удвоить ВВП Украины и в корне изменить структуру производства и внешней торговли. Инвестиции в размере $90 млрд в строительство 570 заводов в Украине обеспечат рост выпуска товаров и услуг на 152,8%, в том числе продукции перерабатывающей промышленности - на 168,9%. Благодаря чему доля перерабатывающей промышленности в ВВП страны вырастет с 7,6% до 20,4%. В целом может быть создано около 815 тысяч новых рабочих мест.

Авторы исследования отметили, что такое сотрудничество будет иметь преимущества и для ЕС. Прежде всего, это существенное сокращение разрыва по показателям валового национального дохода (ВНД) на душу населения между Украиной и ЕС - с 7,1 до 3,2 раз. Это значительно уменьшит расходы бюджета ЕС на политику сплоченности после будущего членства Украины в Союзе.

Ключевой месседж, который украинская власть и деловое сообщество должны донести до европейских партнеров, заключается в том, подчеркивают авторы исследования, что для преодоления новейших геополитических вызовов и возвращения себе лидерских позиций на международной арене ЕС нуждается в Украине не меньше, чем украинская экономика нуждается в поддержке в условиях ведения войны.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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