ЕС не планирует исключать Украину с "зеленого списка" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Европейском союзе пока не планируют исключать Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
Цитата
"Украина пока "выживает" и оставаться в списке, по крайней мере, еще две недели", - написал журналист.
Детали
Йозвяк отметил, что на этой неделе ни одна страна не будет удалена из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендуется въезд.
Добавим
9 сентября страны-члены Евросоюза ввели новые ограничения для туристов из США для предотвращения коронавирусной болезни.
В частности, Европейский Союз ввел множество правил и ограничений для путешественников, при этом страны-члены ЕС приняли различные мероприятия. При этом предложение Евросоюза о повторном введении ограничений для непривитых путешественников с США не является обязательным, и многие европейские правительства еще не отреагировали на него.
Между тем, 13 сентября правительство установило новые карантинные правила.
Они вступили в силу через неделю - 20 сентября.
Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зоны. Сертификаты бывают двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года.
Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.