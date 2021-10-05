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ЕС не планирует исключать Украину с "зеленого списка" - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. В Европейском союзе пока не планируют исключать Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Цитата

"Украина пока "выживает" и оставаться в списке, по крайней мере, еще две недели", - написал журналист.

Детали

Йозвяк отметил, что на этой неделе ни одна страна не будет удалена из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендуется въезд.

Добавим

9 сентября страны-члены Евросоюза ввели новые ограничения для туристов из США для предотвращения коронавирусной болезни.

В частности, Европейский Союз ввел множество правил и ограничений для путешественников, при этом страны-члены ЕС приняли различные мероприятия. При этом предложение Евросоюза о повторном введении ограничений для непривитых путешественников с США не является обязательным, и многие европейские правительства еще не отреагировали на него.

Между тем, 13 сентября правительство установило новые карантинные правила.

Они вступили в силу через неделю - 20 сентября.

Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зоны. Сертификаты бывают двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года.

Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

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