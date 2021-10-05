ЄС не планує вилучати Україну з “зеленого списку” - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Європейському союзі поки не планують вилучати Україну зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом. Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
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"Україна поки "виживає" і залишатиметься в списку принаймні ще два тижні", - написав журналіст.
Деталі
Йозвяк зазначив, що на цьому тижні жодна країна не буде вилучена зі списку безпечних третіх країн, звідки рекомендовано в’їзд.
Додамо
9 вересня країни-члени Євросоюзу ввели нові обмеження для туристів з США для запобігання коронавірусній хворобі.
Зокрема, Європейський Союз ввів безліч правил і обмежень для мандрівників, при цьому країни-члени ЄС ухвалили різні заходи. При цьому пропозиція Євросоюзу про повторне введення обмежень для нещеплених мандрівників з США не є обов'язковою, і багато європейських урядів ще не відреагували на неї.
Тим часом, 13 вересня уряд встановив нові карантинні правила.
Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня.
Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року.
Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.