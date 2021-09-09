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Євросоюз вводить нові обмеження для туристів з США

Євросоюз вводить нові обмеження для туристів з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Країни-члени Євросоюзу вводять нові обмеження для туристів з США для запобігання коронавірусній хворобі, повідомляє УНН з посиланням на газету The New York Times.

Деталі

Сплеск смертності від коронавірусу і госпіталізацій у Сполучених Штатах призвів до того, що деякі країни, у тому числі Болгарія, Італія, Нідерланди та Швеція, почали вводити нові обмеження, і цей список може збільшуватися.

Так, Італія вводить вимоги для вакцинованих мандрівників з США, які відтепер повинні робити тест на коронавірус за 72 години, а нещеплені туристи повинні пройти п'ятиденну самоізоляцію.

Нідерланди заявили про обов'язкову самоізоляцію для вакцинованих туристів, з США, а нещеплених туристів не пустять на територію.

Минулого тижня Європейський Союз ввів безліч правил і обмежень для мандрівників, при цьому країни-члени ЄС ухвалили різні заходи. При цьому пропозиція Євросоюзу про повторне введення обмежень для нещеплених мандрівників з США не є обов'язковою, і багато європейських урядів ще не відреагували на неї.

Відзначається, що різні заходи в кожній країні ЄС створюють плутанину для туристів.

Видання повідомляє, що відповіді на запитання про вимоги для туристів з США в конкретній державі-члені Європейського Союзу можна знайти на вебсайті відповідного посольства США. Більшість з них, включаючи Францію, Іспанію і Німеччину, як і раніше без проблем вітають мандрівників зі Сполучених Штатів.

Але в той же час, будь-якому мандрівникові зі Сполучених Штатів заборонено в'їжджати до Болгарії, "якщо вони не підпадають під виняток", згідно з даними посольства США в Софії. Ці виключення включають студентів з візою і громадян з ЄС, а також іноземних посадових осіб або медичних працівників.

Тим часом у Франції немає обмежень на поїздки для американських відвідувачів, але для відвідування культурних закладів, ресторанів або барів, серед інших місць, необхідний "COVID-сертифікат", базований на тестуванні або доказі вакцинації.

Доповнення

31 серпня Євросоюз виключив США зі списку "безпечних країн" для подорожей. У цей список потрапили також Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорія і Північна Македонія.

Європейський Союз повністю вакцинував 70% дорослого населення.

При цьому, у ЄС фіксують нові сплески захворювання "Дельта"-штамом коронавірусу. Так, у Болгарії один з найвищих показників смертності від коронавірусу серед 27 країн ЄС, і вона зіткнулася з новим, швидким зростанням кількості COVID-хворих через більш заразний "Дельта"-варіант.

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