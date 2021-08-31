Цель достигнута: Евросоюз полностью вакцинировал 70% взрослого населения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Европейский Союз полностью вакцинировал 70% взрослого населения. Об этом сказала во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН.
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"70% взрослого населения в ЕС полностью вакцинированы (от коронавируса - ред.). Это означает, что более 250 млн человек прошли вакцинацию. Я хочу поблагодарить людей, благодаря которым это стало возможным", - заявила председатель Европейской комиссии, назвав такой показатель "важной вехой" в кампании.
Детали
В то же время она отметила, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку и помощь странам-партнерам, которые еще не достигли коллективного иммунитета.
"Я очень довольна тем, что сегодня мы достигли цели вакцинировать 70% взрослых граждан ЕС до конца лета", - добавила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.
По данным Еврокомиссии, в общем полный курс вакцинации прошли более 256 млн взрослых в ЕС.
Добавим
В начале июля Евросоюз сообщил, что намерен до конца месяца привить от COVID-19 70% взрослого населения. Для этого у него было достаточно доз вакцины от коронавируса.
Несмотря на то, что до конца июля ЕС не достиг поставленной цели, сообщалось, что кампания вакцинации Европейского Союза опередила США в процентах.
Отметим, что, по информации СМИ, ЕС рекомендует запретить необязательные поездки с США из-за распространения коронавируса.